Les actions indiennes ont chuté lundi à un plus bas de plus d'un mois, en ligne avec les autres pays asiatiques, plombées par les inquiétudes concernant la production industrielle locale et la faible consommation en Chine, le principal consommateur, alors que les investisseurs se concentrent sur les données de l'inflation nationale prévues plus tard dans la journée.

L'indice Nifty 50 était en baisse de 0,6 % à 19 310, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,5 % à 64 989, à 10:28 a.m. IST.

Les stocks de métaux ont été le principal frein, chutant d'environ 2%, tandis que l'automobile et l'indice des banques du secteur public ont baissé de plus de 1% chacun.

Pendant ce temps, la roupie indienne est tombée en dessous de 83 pour un dollar américain pour la première fois depuis octobre 2022, alors que la hausse des rendements américains a exercé une pression sur les monnaies asiatiques.

Le taux de croissance de la production industrielle indienne est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois, à savoir 3,7 % en glissement annuel en juin, tandis que les données décevantes sur le crédit ont renforcé les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie chinoise, aggravé par les chocs immobiliers.

Les chiffres de la production industrielle ont été assez faibles, ce qui montre une certaine faiblesse sur le plan macroéconomique, car ils sont très importants du point de vue des investissements, de la croissance et de la fabrication, a déclaré Anita Gandhi, directrice à temps plein chez Arihant Capital Markets.

Les investisseurs étrangers, qui avaient parié sur la croissance du pays et le ralentissement de l'inflation au cours du dernier trimestre, sont devenus vendeurs nets au cours des dernières séances. Les investisseurs étrangers ont vendu des actions pour une valeur de 30,73 milliards de roupies (370,8 millions de dollars) vendredi, ce qui a également provoqué une certaine inquiétude chez les investisseurs indiens, selon les analystes.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation de détail en Inde, qui s'est probablement accélérée à 6,40 % en juillet en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, dépassant l'extrémité supérieure de la marge de tolérance de 2 % à 6 % de la Reserve Bank of India pour la première fois en cinq mois.

Parmi les actions individuelles, Adani Ports a chuté de 2,7 % après la démission de son auditeur Deloitte, en raison de préoccupations concernant certaines transactions avec des parties liées. La société phare du groupe Adani, Adani Enterprises, a chuté de 4,3 %. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)