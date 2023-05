Le bénéfice du quatrième trimestre d'Adani Ports est affecté par la vente du port de Myanmar

Données financières INR USD EUR CA 2023 196 Mrd 2 377 M 2 219 M Résultat net 2023 61 304 M 743 M 693 M Dette nette 2023 413 Mrd 4 997 M 4 666 M PER 2023 24,6x Rendement 2023 0,77% Capitalisation 1 586 Mrd 19 206 M 17 933 M VE / CA 2023 10,2x VE / CA 2024 8,29x Nbr Employés 2 736 Flottant 29,4% Graphique ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Clôture 737,50 INR Objectif de cours Moyen 834,24 INR Ecart / Objectif Moyen 13,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Karan Gautambhai Adani Chief Executive Officer & Executive Director Muthukumaran Doraiswami Chief Financial Officer Gautambhai Shantilal Adani Founder Kamlesh Prabhudas Bhagia Secretary & Compliance Officer Gopal Krishna Pillai Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED -9.85% 19 296