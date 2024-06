Les actions indiennes ont plongé de 6 %, enregistrant leur pire chute en pourcentage depuis le début de la pandémie de COVID-19, mardi, alors que les premières tendances du décompte des votes montraient que l'alliance du Premier ministre Narendra Modi n'était pas en mesure de remporter une victoire écrasante.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 6,2 % à 21 824 points à 12:02 p.m. IST, et l'indice S&P BSE Sensex a chuté de 6,1 % à 71 900.

Les indices ont connu leur pire chute depuis mars 2020 et ont effacé tous les gains de lundi après que les sondages de sortie des urnes aient prévu que l'alliance dirigée par le BJP obtiendrait probablement une majorité des deux tiers à la chambre basse.

Les chaînes de télévision ont montré que l'Alliance démocratique nationale au pouvoir était en tête dans près de 300 sièges. 272 sièges est le minimum requis pour obtenir la majorité simple dans la chambre basse du parlement, qui compte 543 membres.

L'indice de volatilité a atteint son plus haut niveau depuis mars 2022, à 29,79, après avoir baissé lundi.

"Étant donné que les sondages de sortie des urnes étaient extrêmes, tout ce qui ne va pas dans le sens d'une plus grande force est évidemment négatif", a déclaré Anand James, stratège en chef du marché chez Geojit Financial.

"Bien que les sondages de sortie des urnes aient donné une victoire retentissante au parti au pouvoir, la jauge de volatilité des marchés n'est pas descendue en dessous de 20, car elle prenait en compte une valeur aberrante", a ajouté M. James.

Tous les secteurs étaient dans le rouge. Les valeurs bancaires ont chuté de 7,8 %, l'immobilier de 9,1 %, les infrastructures de 10,5 %, tandis que les valeurs pétrolières et gazières ont perdu 11,7 % et que les sociétés d'État et les banques ont reculé de 17 % et 16 %, respectivement.

Adani Enterprises et Adani Ports ont été les principaux perdants de l'indice Nifty 50, chutant de 19 % chacun. Les autres actions du groupe Adani ont baissé de 9 à 19 %. Les actions du groupe avaient augmenté de 4 à 18 % lundi après la sortie des urnes.

"La crainte du marché est de savoir si les chiffres actuels se maintiendront ou s'ils se réduiront encore. (Même avec la majorité actuelle), il y aura un élément de déception car ils sont inférieurs aux attentes du marché", a déclaré Mayuresh Joshi, responsable de la recherche sur les actions en Inde chez William ONeil and Company.

"Les marchés ont atteint un niveau record, beaucoup d'espoir a été construit (sur la majorité du BJP) et ces espoirs se dissiperont au cours des prochaines sessions et l'attention se tournera vers les annonces politiques car les réformes se poursuivront de toute façon avec le BJP obtenant un mandat absolu", a déclaré Joshi. (Reportage de Sethuraman NR à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)