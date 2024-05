Adani Ports & Special Economic Zone est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités : - gestion de terminaux portuaires ; - prestations de services logistiques ; - production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau potable ; - autres : notamment développement et construction d'infrastructures et prestations de transport aérien. La totalité du CA est réalisée en Inde.

Secteur Services portuaires