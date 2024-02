Adani Ports and Special Economic Zone, le plus grand opérateur portuaire privé de l'Inde, a annoncé jeudi une hausse de près de 68% de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à une augmentation des volumes de fret et à des tarifs plus élevés.

Le bénéfice net consolidé a atteint 22,08 milliards de roupies (266,1 millions de dollars) au cours du trimestre octobre-décembre, a déclaré la société, qui fait partie du conglomérat du milliardaire Gautam Adani. (1 $ = 82,9730 roupies indiennes) (Reportage de Sethuraman NR et Varun Vyas à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)