Le plus grand opérateur portuaire privé de l'Inde, Adani Ports and Special Economic Zone, a déclaré mardi qu'il allait lever 50 milliards de roupies (599,79 millions de dollars) par le biais d'obligations non convertibles et 2,5 milliards de roupies par le biais d'actions préférentielles rachetables à dividende non cumulatif.

