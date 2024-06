Les actions de trois sociétés du groupe Adani ont atteint des records lundi, dans le cadre d'un rallye général du conglomérat indien axé sur les infrastructures, après que les sondages de sortie des urnes aient prédit un troisième mandat consécutif pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Le conglomérat de 10 sociétés, dirigé par le milliardaire Gautam Adani, a investi des milliards de dollars dans l'exploitation minière, les ports, le commerce, l'électricité et le gaz, entre autres secteurs, afin de bénéficier de l'accent mis par le gouvernement Modi sur le développement des infrastructures.

Au cours de la journée, les actions d'Adani Ports ont bondi de 12,8 % pour atteindre un niveau record, tandis qu'Adani Power a bondi de près de 18 % et Ambuja Cements a augmenté d'environ 7 % pour atteindre également des niveaux records.

Les actions d'Adani Enterprises, l'entreprise phare du groupe, ont progressé de près de 10 %, tandis que la société d'énergie renouvelable Adani Green a grimpé de 14 % pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2023.

"Si le gouvernement actuel est reconduit pour un troisième mandat, la croissance des infrastructures sera une priorité. De nombreuses entreprises du groupe Adani sont fortement impliquées dans l'infrastructure et c'est pourquoi nous observons des actions dans ces titres", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président principal (recherche), Mehta Equities.

Adani Ports et Adani Enterprises figurent parmi les 10 premiers gains de l'indice de référence Nifty 50, qui a également atteint un niveau record alors que les sondages à la sortie des urnes ont assuré la continuité politique.

L'indice a presque doublé depuis 2019, lorsque Modi a été élu pour un second mandat. Les actions du groupe Adani ont toutefois grimpé en flèche entre 300 % et 4 500 % au cours de cette période. Les indices plus larges des infrastructures et de l'énergie ont à peine plus que doublé en valeur.

Les analystes de Citi ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les actions exposées au secteur de l'infrastructure et de la logistique, y compris Adani Ports, se portent bien à moyen terme.

Parmi les autres sociétés du groupe Adani, Adani Energy Solutions, Adani Total Gas et la société de biens de consommation Adani Wilmar ont enregistré des gains de 5 à 9 %, tout comme le diffuseur de nouvelles NDTV, le cimentier ACC.