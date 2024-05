* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA NORGES BANK A DÉCIDÉ D'EXCLURE LA SOCIÉTÉ ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD EN RAISON D'UN RISQUE INACCEPTABLE.

* NORGES BANK INVESTMENT MANAGER - A DÉCIDÉ D'EXCLURE L3HARRIS TECHNOLOGIES EN RAISON DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PRODUCTION DE COMPOSANTS D'ARMES NUCLÉAIRES.

* NORGES BANK INVESTMENT MGMT-DECIDED TO EXCLUDE THE COMPANY WEICHAI POWER CO LTD Source text for Eikon : https://tinyurl.com/27dr42dm