L'indien Reliance et Adani parmi les 49 soumissionnaires pour Future Retail, criblé de dettes

Reliance Retail, qui fait partie de Reliance Industries Ltd, détenue par M. Ambani, ainsi que April Moon Retail Pvt Ltd, une coentreprise entre le groupe Flemingo et Adani Airport Holdings, dirigée par Gautam Adani, ont soumis des manifestations d'intérêt, a indiqué Future Retail dans un document d'échange.

Parmi les autres entités ayant soumis des manifestations d'intérêt figurent le détaillant londonien WH Smith, un consortium dirigé par la société de restructuration américaine Gordon Brothers, J.C. Flowers Asset Reconstruction, la société indienne Jindal Power et l'investisseur individuel Harsha Vardhan Reddy.

Le professionnel de la résolution de Future Retail nommé par le tribunal a organisé une deuxième série d'appels d'offres, la première n'ayant pas réuni suffisamment de participants, a rapporté le quotidien Economic Times.

Future Retail, qui était autrefois le deuxième plus grand détaillant de l'Inde, a été entraîné dans une procédure de faillite par les banques après avoir manqué à ses obligations en matière de prêts. Ses créanciers ont également rejeté un rachat de 3,4 milliards de dollars par Reliance, dans le cadre d'une contestation judiciaire d'Amazon.com Inc.

Reliance Retail, Jindal Power, J.C. Flowers, WH Smith et Gordon Brothers n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires.