Adani Power Limited est une société holding. La société est un producteur d'énergie thermique en Inde avec une capacité de production d'énergie d'environ 12 450 mégawatts (MW), dont 12 410 MW de centrales thermiques et un projet d'énergie solaire de 40 MW. Elle se concentre sur la production d'électricité et le commerce du charbon. La société a construit et exploite par l'intermédiaire de ses filiales une capacité de production d'énergie thermique de plus de 9 240 MW, dont une centrale de 4 620 MW d'APMuL à Mundra (Gujarat), une centrale de 3 300 MW d'APML à Tiroda (Maharashtra) et une centrale de 1 320 MW d'APRL à Kawai (Rajasthan). La société possède également trois centrales thermiques d'une capacité totale d'environ 3 170 MW, dont une centrale de 1 200 MW d'UPCL à Udupi (Karnataka), une centrale de 1 370 MW de REL à Raipur (Chhattisgarh) et une centrale de 600 MW de REGL à Raigarh (Chhattisgarh). Ses filiales comprennent Adani Power (Jharkhand) Limited, Mahan Energen Limited, Adani Power Dahej Limited, Pench Thermal Energy (MP) Limited et Kutchh Power Generation Limited.