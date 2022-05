Le ministère indien de l'énergie demande une prolongation de deux ans de la date limite d'émission.

Le ministère indien de l'énergie a demandé une prolongation de deux ans pour que les compagnies d'électricité installent des équipements de réduction des émissions. Si cette demande est approuvée par le ministère de l'environnement, il s'agirait du troisième recul par rapport à l'engagement de nettoyer l'air pollué.

Les villes indiennes ont un air parmi les plus pollués du monde. Les centrales thermiques, qui produisent 75 % de l'électricité du pays, sont responsables de quelque 80 % des émissions industrielles d'oxydes de soufre et d'oxydes nitreux, qui provoquent des maladies pulmonaires, des pluies acides et du smog.

Dans une lettre adressée au ministère de l'environnement et consultée par Reuters, le ministère de l'énergie a invoqué la hausse des coûts, le manque de fonds, les retards liés au COVID 19 et les tensions géopolitiques avec la Chine voisine, qui a restreint les échanges.

"L'ensemble du processus de planification, d'appel d'offres et de mise en œuvre de la désulfuration des gaz de combustion a été malmené", a déclaré le ministère de l'énergie, faisant référence aux unités de désulfuration des gaz de combustion qui réduisent les émissions de dioxyde de soufre.

Un porte-parole du ministère de l'énergie n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'Inde décourage les investissements chinois depuis un affrontement meurtrier à leur frontière himalayenne contestée en 2020. Bien que le commerce bilatéral ait prospéré, il est fortement pondéré en faveur de la Chine et reste une question épineuse dans les liens.

Ce report serait une grande victoire pour les exploitants de centrales au charbon, dont l'entreprise publique NTPC Ltd et des entreprises privées comme Adani Power, qui font depuis longtemps pression pour une dilution des normes de pollution.

L'Inde avait initialement fixé une date limite de 2017 pour que les centrales thermiques installent des unités FGD. Cette date a ensuite été changée pour des délais variables selon les régions, se terminant en 2022, et prolongée l'année dernière pour une période se terminant en 2025.

"Il est conseillé de prévoir un délai supplémentaire de deux ans", a écrit le ministère de l'électricité dans la lettre du 3 mai.

La Central Electricity Authority, un organe consultatif relevant du ministère de l'électricité, a également plaidé en faveur d'une prolongation du délai jusqu'en 2035, selon la lettre.

"Cela montre leur manque de volonté de faire quoi que ce soit pour réduire les émissions et la pollution des centrales thermiques, car d'ici 2035, la plupart de ces capacités seront proches de la retraite", a déclaré Sunil Dahiya, analyste au Centre for Research on Energy and Clean Air. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; édition de Tom Hogue et Sonali Desai)