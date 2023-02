Adani Group remboursera probablement ses emprunts en papier commercial à court terme - banquiers

Les données montrent que les deux sociétés du groupe ont environ 50 milliards de roupies (605 millions de dollars) de CP arrivant à échéance en mars, tandis que les données boursières montrent que la société phare Adani Enterprises Ltd a racheté un total de 2,5 milliards de roupies de CP depuis le 25 janvier.

Cela s'est produit un jour après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research ait accusé le groupe d'utiliser abusivement des paradis fiscaux offshore et de manipuler les actions - des allégations que le groupe a démenties - ce qui a provoqué une perte d'environ 120 milliards de dollars de la valeur boursière du groupe en raison de préoccupations concernant notamment sa capacité à refinancer sa dette.

Adani Enterprises et Adani Ports and Special Economic Zone Ltd lèvent régulièrement des fonds en émettant des CP - des instruments de dette à court terme émis pour répondre aux besoins en fonds de roulement.

"Nous rembourserons les CP au fur et à mesure de leur échéance et ne cherchons pas actuellement à exploiter le marché de la dette à court terme", a déclaré un responsable de l'une des entreprises sous couvert d'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Le responsable a déclaré que les paiements sont effectués au fur et à mesure que les titres arrivent à échéance et que la société n'a reçu aucune demande de remboursement anticipé.

"Tous les paiements sont effectués selon le calendrier prévu", a déclaré un porte-parole du groupe Adani dans un e-mail, mais n'a pas répondu aux questions visant à savoir si les investisseurs demandent un remboursement anticipé.

Adani Ports a des CP d'une valeur de 35 milliards de roupies qui doivent arriver à échéance jusqu'à la fin mars, selon les données du fournisseur de services d'information Prime Database.

Adani Enterprises a des CP d'une valeur de près de 15 milliards de roupies arrivant à échéance en février-mars et plus de 2 milliards de roupies devant être remboursés d'avril à janvier 2024, selon les données.

Il est peu probable que le groupe Adani reconduise cette dette à son échéance, ont déclaré deux banquiers sous couvert d'anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

"Le sentiment du marché est tel que les gens seront prudents à l'idée de reconduire immédiatement les CP, et préféreront encaisser. Il se peut donc qu'ils (Adani Group) restent à l'écart du marché pendant un certain temps", a déclaré un banquier, qui organise régulièrement des émissions de dette pour le groupe.

Un deuxième banquier, qui conseille le conglomérat sur les emprunts locaux, a ajouté que le groupe n'a pas contacté ses banquiers pour demander un refinancement.

"Le groupe Adani prend généralement contact avec ses banquiers quelques jours avant l'échéance des CP, mais il a cessé toute forme d'intimation, laissant entendre qu'il pourrait chercher à rembourser les détenteurs de CP existants", a déclaré cette personne.

En dehors des emprunts à court terme, Adani Enterprises n'a pas avancé dans son projet de lancer sa première émission d'obligations de détail d'un montant maximal de 10 milliards de roupies, tandis qu'Adani Green Energy Ltd n'a pas non plus donné suite à son projet d'émission d'obligations à 10 ans d'un montant de 1,5 milliard de roupies, selon les banquiers, y compris les deux personnes mentionnées précédemment.

"Il n'y a eu aucune communication de la part des sociétés sur les émissions d'obligations proposées précédemment", a déclaré un banquier d'affaires d'une société de courtage et directement impliqué dans l'arrangement.

Le porte-parole d'Adani Group a démenti les rapports des médias selon lesquels ces émissions d'obligations ont été abandonnées, affirmant qu'il s'agit de "spéculation" et que ce n'est "pas vrai" dans une réponse au courrier de Reuters. (1 $ = 82,6390 roupies indiennes)