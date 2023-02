La société indienne Adani organisera un roadshow sur les titres à revenu fixe la semaine prochaine en Asie.

Les dirigeants du groupe Adani, y compris le directeur financier du groupe, Jugeshinder Singh, participeront aux tournées de présentation à Singapour le 27 février, et à Hong Kong les 28 février et 1er mars, selon le document.

Sept sociétés cotées du groupe dirigé par le milliardaire Gautam Adani ont perdu plus de 140 milliards de dollars en valeur boursière depuis qu'un rapport publié le 24 janvier par Hindenburg Research a allégué que le groupe utilisait de manière inappropriée les paradis fiscaux offshore et manipulait les actions, et a signalé des préoccupations concernant ses niveaux d'endettement élevés.

Adani a rejeté les allégations et nié tout acte répréhensible.

Les obligations en dollars d'Adani Group se sont largement négociées à la baisse vendredi. Les obligations d'Adani Ports arrivant à échéance en février 2031 ont mené les pertes, tandis que certaines obligations d'Adani Green Energy étaient légèrement plus élevées.

Adani a déjà organisé des appels avec les détenteurs d'obligations au début du mois pour tenter d'apaiser les inquiétudes des investisseurs, au cours desquels les dirigeants du groupe ont révélé des plans de refinancement de certaines de ses unités et également des plans de prépaiement complet de tous les prêts contre des actions.

Barclays, BNP Paribas, DBS Bank, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, ING, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG, Mizuho, SMBC Nikko et Standard Chartered Bank sont les banques qui organisent le roadshow de la semaine prochaine, selon le document.