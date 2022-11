Le groupe indien Adani continue à chercher des partenaires financiers, selon CreditSights

Le groupe, dirigé par la personne la plus riche d'Asie, Gautam Adani, cherche à étendre sa présence dans la production d'électricité et les infrastructures et s'est aventuré dans les opérations de fabrication de ciment plus tôt cette année.

Le président Adani a déclaré fin septembre que le groupe investirait plus de 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, dont la majeure partie dans le secteur de la transition énergétique.

CreditSights a déclaré que le conglomérat s'aventure dans des activités nouvelles ou non liées qui nécessitent une forte intensité de capital.

Selon CreditSights, il a des plans pour quatre secteurs verticaux d'activité, à savoir l'énergie et les services publics, le transport et la logistique, les matériaux, les métaux et l'exploitation minière, et les produits de consommation.

"Nous sommes toujours d'avis que plusieurs sociétés du groupe maintiennent un niveau d'endettement élevé en raison de plans d'expansion agressifs, largement financés par la dette et qui ont mis sous pression leurs mesures de crédit et leurs flux de trésorerie", indique le rapport daté du 4 novembre, qui a été communiqué à Reuters lundi.

Le cabinet d'études, qui fait partie du groupe Fitch, a déclaré qu'il restait "préoccupé" par l'effet de levier du groupe.

"Nous nous attendons à ce que son expansion et son appétit pour les acquisitions restent robustes à l'avenir, et à ce que la dette supplémentaire due à l'expansion dépasse la génération d'EBITDA supplémentaire, ce qui pourrait entraîner une nouvelle détérioration du profil de crédit", a déclaré CreditSights.

Adani Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La capitalisation boursière combinée des sociétés cotées du groupe est de 260 milliards de dollars, avec une croissance exponentielle ces dernières années.

CreditSights a ajouté que le groupe continue de rechercher des partenaires stratégiques en matière de capitaux propres qui sont alignés sur sa stratégie d'investissement à long terme, tels que les fonds souverains, et qu'il entretient également des relations solides avec ses partenaires existants.