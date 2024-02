Adani Total Gas Limited est une société de distribution de gaz de ville basée en Inde. La société est engagée dans la vente et la distribution de gaz naturel. Elle développe des réseaux de distribution de gaz de ville pour fournir du gaz naturel par canalisation aux clients industriels, commerciaux et domestiques, ainsi que du gaz naturel comprimé au secteur des transports. Elle est présente dans environ 33 zones géographiques, notamment dans des États comme le Gujarat, l'Haryana, le Karnataka, le Tamil Nadu, l'Odisha et le Rajasthan. Ses activités dans le domaine de l'e-mobilité comprennent la mise en place d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans tout le pays pour différents segments, tels que les bus, les voitures 4W, les taxis, les applications commerciales 3W et 2W. L'entreprise développe ses activités dans le domaine de la biomasse en mettant en place des usines de traitement de biogaz comprimé dans tout le pays à partir de multiples matières premières telles que les déchets agricoles et les déchets municipaux vendus. Ses filiales comprennent Adani TotalEnergies E-mobility Limited et Adani TotalEnergies Biomass Limited.

Secteur Services aux collectivités de gaz