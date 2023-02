Les actions de la société indienne Adani subissent des ventes prolongées en raison des avertissements sur le crédit.

L'agence de notation Moody's a averti vendredi que le groupe pourrait avoir du mal à lever des capitaux et S&P a réduit ses perspectives sur deux sociétés du groupe, la dernière retombée du rapport de Hindenburg Research du 24 janvier qui mettait en doute les niveaux d'endettement du conglomérat et son utilisation des paradis fiscaux.

Les actions d'Adani Enterprises Ltd ont chuté de 9,6 % lundi, portant les pertes de la société phare du groupe à près de 28 milliards de dollars depuis le rapport.

Adani Transmission Ltd a chuté de 10 %, tandis qu'Adani Green Energy Ltd, Adani Total Gas Ltd, Adani Power et Adani Wilmar ont chuté d'environ 5 %.

Adani Ports and Special Economic Zone a été le seul titre dans le vert, avec une hausse de 1,2 %.

Le régulateur du marché indien a tenté de calmer les inquiétudes des investisseurs samedi, en déclarant que ses marchés financiers restent stables et continuent de fonctionner de manière transparente et efficace, malgré les récentes chutes spectaculaires des actions des sociétés du groupe Adani.