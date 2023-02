Les actions indiennes vont chuter en raison des craintes de récession aux États-Unis, les actions Adani du MSCI bougent

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse suite aux commentaires des responsables de la Réserve fédérale selon lesquels une récession est imminente dans la plus grande économie du monde.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que l'inflation ne se refroidit pas vraiment et que le déclin observé jusqu'à présent a été faussé par une certaine baisse des prix des biens, ce qui implique que la banque centrale américaine pourrait maintenir des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Les analystes ont également averti que la pentification de la courbe de rendement inversée est un indicateur d'une récession potentielle aux États-Unis.

Les marchés asiatiques ont chuté, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon ayant glissé de 0,50 %.

L'incertitude concernant le conglomérat Adani s'ajoute aux inquiétudes des actions nationales, après que le fournisseur d'indices financiers MSCI ait réduit les désignations de flottant de quatre sociétés du groupe. Les analystes ont averti que cette décision pourrait entraîner des sorties de capitaux et une nouvelle baisse de la valeur.

Les actions du conglomérat ont connu une forte baisse suite au rapport du 24 janvier du vendeur à découvert américain Hindenburg Research, qui a signalé des inquiétudes concernant les finances du groupe.

Les investisseurs attendront également les données sur l'inflation de détail en Inde pour le mois de janvier, attendues lundi. Un sondage Reuters auprès des économistes a montré que l'inflation annuelle de détail en Inde a augmenté par rapport à son plus bas niveau sur 12 mois en décembre, mais est restée dans la limite supérieure de la bande de tolérance de la RBI de 6 % en janvier.

VALEURS À SUIVRE

** Life Insurance Corporation of India : La société a multiplié par 27 son bénéfice au troisième trimestre. ** Aurobindo Pharma : le bénéfice net de la société est inférieur aux estimations au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts des intrants.

** Zomato : Zomato annonce un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre en raison de l'augmentation des commandes en ligne, tandis que la perte nette se creuse en raison de l'augmentation des dépenses.

** Hindustan Petroleum Corporation : La société affiche une baisse de 80% de son bénéfice au troisième trimestre en raison de la chute de la marge commerciale.

(1 $ = 82,5250 roupies indiennes)