Sustainalytics dégrade les scores de gouvernance de trois entreprises Adani

Les notes abaissées, y compris pour Adani Green Energy et Adani Transmission, surviennent après qu'un rapport du 24 janvier du vendeur à découvert Hindenburg Research ait allégué une fraude comptable et une manipulation des actions au sein du conglomérat indien tentaculaire, frappant les actions de ses sociétés cotées et la richesse du fondateur Gautam Adani.

Les représentants de Sustainalytics, une unité de Morningstar Inc, ont déclaré que ses clients ont reçu ce mois-ci des recherches élaborant sur les déclassements.

Les changements découlent de la note de risque globale liée aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) attribuée par Sustainalytics aux sociétés Adani, ce qui peut influencer l'achat ou la détention des titres par les gestionnaires de fonds soucieux de durabilité.

Les changements n'auraient pas d'impact majeur sur les notes de risque globales, a déclaré une directrice de Sustainalytics. Elle a ajouté que la société continuera à surveiller la situation dans le cadre d'autres examens d'Adani par les régulateurs et les investisseurs.

Adani nie les allégations.

D'autres sociétés de notation ESG et fournisseurs d'indices ont réexaminé Adani ces dernières semaines. S&P a déclaré la semaine dernière qu'elle retirerait les entreprises Adani de ses indices de durabilité Dow Jones.

Un représentant de Moody's, une autre agence de notation, a déclaré que son équipe d'évaluation du risque de controverse avait "saisi une controverse" liée au rapport de Hindenburg et a dit qu'elle suivait la situation.

Parmi ses déclassements ce mois-ci, Sustainalytics a attribué à Adani Green Energy un score de controverse d'éthique des affaires "modéré", en citant les problèmes de comptabilité, où aucun score n'avait été placé auparavant. Adani Total Gas Ltd et Adani Transmission Ltd ont également été jugées avoir un score de controverse d'éthique des affaires "modéré", pire que les scores "faibles" précédents.

En outre, Sustainalytics a déclaré dans un rapport du 7 février que, bien qu'elle maintienne son score de controverse d'éthique des affaires "significatif" sur Adani Enterprises Ltd, les perspectives de notation pour ce domaine ont été abaissées de "neutre" à "négatif".

"Les risques financiers et de réputation croissants découlant du rapport de Hindenburg Research, ainsi que les enquêtes et investigations précédentes sur les activités de l'entreprise, contribuent à la perspective négative", indique le rapport de Sustainalytics.

La société a ajouté qu'elle envisagerait une baisse des notes si des enquêtes réglementaires confirmaient les allégations de Hindenburg ou trouvaient de nouvelles preuves.

Les notes "modérées" pour l'éthique des affaires sont restées inchangées chez Adani Ports & Special Economic Zone Ltd et chez Adani Power Ltd, selon Sustainalytics.