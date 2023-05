L'autorité de régulation indienne propose de limiter les mouvements d'actions liés aux produits dérivés

L'autorité indienne de régulation des marchés a proposé des mesures visant à contenir les mouvements de prix extrêmes des actions sur lesquelles se négocient les contrats à terme et les options, notamment en prolongeant les suspensions de transactions et en limitant les mouvements de prix.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a proposé, dans un document de consultation publié dimanche en fin de journée, que si une action du segment des contrats à terme et des options subit une baisse ou une hausse de 10 % par jour, les transactions soient suspendues pendant une heure, contre 15 minutes actuellement, et que les mouvements ne soient plus autorisés qu'à hauteur de 2 %, contre 5 % aujourd'hui.

Les restrictions proposées font suite à la chute libre, cette année, des actions des sociétés du groupe du milliardaire Gautam Adani, après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a soulevé des problèmes de gouvernance en janvier. Le groupe a perdu collectivement plus de 100 milliards de dollars en valeur de marché peu après la publication du rapport Hindenburg.

Si des actions sont signalées comme devant faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle supplémentaires, une limite journalière devrait être fixée pour les mouvements de prix, a déclaré l'autorité de régulation.

"Du point de vue de la stabilité du marché, de la gestion des risques et de la protection des intérêts des investisseurs, il est souhaitable de mettre en place des garde-fous contre ces mouvements de prix extrêmes, a déclaré la SEBI.