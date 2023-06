La Bourse nationale indienne (NSE) a révisé les fourchettes de prix pour trois entreprises du groupe Adani, à compter du 7 juin, selon son site web.

La fourchette de prix d'Adani Transmission Ltd a été révisée de 5 % à 10 %, celle d'Adani Power Ltd de 5 % à 20 % et celle d'Adani Green Energy Ltd de 5 % à 10 %. (Reportage de Kanjyik Ghosh à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)