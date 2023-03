Les entreprises d'Adani Group bondissent après l'investissement de 1,88 milliard de dollars de GQG Partners

L'investissement de la société basée en Floride dans Adani Group est la première opération de ce type depuis que le rapport critique d'un vendeur à découvert américain sur le conglomérat a déclenché une déroute des actions.

GQG Partners a pris jeudi des participations comprises entre 2,5 % et 4,1 % dans diverses sociétés du groupe, dont Adani Enterprises Ltd, Adani Ports And Special Economic Zone et Adani Green Energy.

À la clôture de jeudi, sept sociétés cotées d'Adani ont perdu environ 135 milliards de dollars en valeur boursière depuis le 24 janvier, date à laquelle Hindenburg Research l'a accusé d'utilisation abusive de paradis fiscaux offshore et de manipulation des actions. Le groupe, dirigé par le milliardaire Gautam Adani, a nié ces allégations.

Les actions d'Adani Enterprises ont atteint un sommet de deux semaines, tandis qu'Adani Ports a grimpé à un sommet de plus d'un mois.

(1 $ = 82,3090 roupies indiennes)