Adani Wilmar Limited est une entreprise indienne de produits alimentaires de grande consommation (FMCG). Elle propose aux consommateurs indiens des produits de base pour la cuisine, notamment de l'huile comestible, de la farine de blé, du riz, des légumineuses et du sucre. Elle propose une gamme de produits de base tels que la farine de blé, le riz, les légumineuses et le sucre. Son portefeuille de produits s'étend sur trois catégories : l'huile comestible, les aliments emballés et les produits de grande consommation, et les produits essentiels à l'industrie. Ses produits d'huile comestible comprennent l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de tournesol, l'huile de son de riz, l'huile de moutarde, l'huile d'arachide, l'huile de coton, l'huile mélangée, le vanaspati, les graisses de spécialité et une gamme de produits d'huile comestible fonctionnelle. Ses aliments emballés comprennent la farine de blé, le riz, les légumineuses, le besan, le sucre, les morceaux de soja et le khichdi prêt à cuire. Les produits de grande consommation comprennent des savons, des produits pour le lavage des mains et des désinfectants. Elle propose une gamme variée de produits essentiels à l'industrie, notamment des produits oléochimiques, de l'huile de ricin et ses dérivés et des gâteaux déshuilés. Ses marques comprennent Fortune, et King's, Bullet, Raag, Avsar, Jubilee, Fryola, Alife, Alpha et Aadhaar.

Secteur Transformation des aliments