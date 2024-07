Adani Wilmar Limited est une entreprise de biens de consommation à rotation rapide (FMCG). Elle propose des produits de base pour la cuisine aux consommateurs indiens, notamment de l'huile comestible, de la farine de blé, du riz, des légumineuses et du sucre. En outre, elle dispose d'un portefeuille de produits de santé et de commodité de marque qui comprend l'huile de son de riz, l'huile mélangée, les pépites de soja, le Chana Sattu, le kit biryani et le khichdi. Ses segments comprennent les huiles comestibles, l'alimentation et les produits de grande consommation, et les produits essentiels à l'industrie. Le segment des huiles comestibles est engagé dans l'achat et la fabrication d'huiles comestibles. Le segment des produits alimentaires et des produits de grande consommation est engagé dans l'achat et la fabrication de produits alimentaires. Le segment "Industry Essentials" achète et fabrique des huiles non comestibles et des produits chimiques. Elle propose une gamme variée de produits industriels essentiels, notamment des produits oléochimiques, de l'huile de ricin et ses dérivés, ainsi que des tourteaux déshuilés. Elle vend toute sa gamme de produits emballés dans le segment des huiles comestibles et des produits alimentaires de grande consommation sous différentes marques, telles que Fortune, King's, Raag, Bullet, Fryola, Jubilee, Aadhar et Kohinoor.