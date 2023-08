AdaptHealth Corp. est un fournisseur de solutions de gestion des maladies chroniques centrées sur le patient et fondées sur la technologie. La société fournit des équipements de soins à domicile, des fournitures médicales à domicile et des services connexes aux États-Unis. Elle se concentre principalement sur la fourniture d'équipements de thérapie du sommeil, de fournitures et de services connexes aux personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS), d'appareils et de fournitures médicales aux patients pour le traitement du diabète, d'équipements médicaux à domicile (HME) aux patients sortant d'établissements de soins aigus et autres. La société propose également des services d'oxygénothérapie et de thérapie chronique à domicile, ainsi que d'autres dispositifs et fournitures médicales à domicile pour les patients souffrant de maladies chroniques et ayant des besoins en matière de traitement des plaies, d'urologie, d'incontinence, de stomie et d'alimentation. La société offre ses services aux bénéficiaires de Medicare, Medicaid et aux payeurs commerciaux.