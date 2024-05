Adapthealth Corp. fournit des solutions de soins de santé à domicile centrées sur le patient, y compris des équipements médicaux à domicile (HME), des fournitures médicales et des services connexes. La société se concentre principalement sur la fourniture d'équipements de thérapie du sommeil, de fournitures et de services connexes, y compris des services de PPC et de bi-PAP aux personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS) ; des dispositifs médicaux et des fournitures aux patients pour le traitement du diabète, y compris des moniteurs de glucose en continu (CGM) et des pompes à insuline ; des équipements médicaux à domicile aux patients qui sortent d'établissements de soins aigus et d'autres établissements ; de l'oxygène et des services connexes de thérapie chronique à domicile ; et d'autres dispositifs et fournitures HME au nom des patients atteints de maladies chroniques ayant des besoins en matière de soins des plaies, d'urologie, d'incontinence, de stomie et d'approvisionnement nutritionnel. La société offre ses services aux bénéficiaires de Medicare, Medicaid et aux payeurs d'assurance commerciale. Elle dessert chaque année des patients dans les 50 États par l'intermédiaire de son réseau d'environ 680 points de vente dans 47 États.

