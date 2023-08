Adaptimmune Therapeutics PLC est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la fourniture de thérapies cellulaires aux personnes atteintes d'un cancer. Elle développe des thérapies cellulaires T pour les tumeurs solides et a rapporté des réponses dans de multiples indications de tumeurs solides. Sa plateforme permet d'identifier des cibles cancéreuses, de trouver et de développer des candidats de thérapie cellulaire actifs contre ces cibles et de produire des candidats thérapeutiques à administrer aux patients. Ses candidats de thérapie cellulaire comprennent des récepteurs de cellules T (TCR) génétiquement modifiés et des TCR indépendants de l'HLA (HiT) où les protéines de surface sont ciblées indépendamment du complexe peptide-HLA. Sa franchise de thérapie cellulaire MAGE-A4 comprend des produits de thérapie cellulaire T ciblant des indications de tumeurs solides dans lesquelles l'antigène MAGE-A4 est exprimé, avec des réponses observées dans huit indications (tête et cou, jonction œsophagogique, cancer du poumon non à petites cellules-squameux, sarcome synovial, mélanome, urothélial, ovarien et liposarcome myxoïde/à cellules rondes).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale