Adaptive Biotechnologies Corporation est une société de biotechnologie au stade commercial. La société se concentre sur l'exploitation de la biologie inhérente au système immunitaire adaptatif pour transformer le diagnostic et le traitement des maladies. Sa plateforme de médecine immunitaire applique ses technologies exclusives pour lire les divers codes génétiques du système immunitaire d'un patient et comprendre précisément comment le système immunitaire détecte et traite la maladie chez ce patient. Ses activités s'articulent autour de deux axes principaux : l'évaluation clinique de la maladie résiduelle minimale (MRD) dans les tumeurs malignes lymphoïdes et la découverte et le développement de médicaments fondés sur la médecine immunitaire (IM). L'activité MRD se concentre sur l'utilisation de son test de séquençage de nouvelle génération (NGS) hautement sensible pour mesurer la MRD chez les patients atteints d'hémopathies malignes. Elle comprend le test de diagnostic clinique clonoSEQ, proposé aux cliniciens, et le test clonoSEQ, proposé aux partenaires biopharmaceutiques, pour faire avancer les efforts de développement de médicaments (MRD Pharma).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale