Adastra Holdings Ltd. est une société basée au Canada qui fournit et fabrique des produits ethnobotaniques et des produits à base de cannabis. La société dessert les marchés médicaux et se consacre aux applications thérapeutiques. Les marques Phyto Extractions et Endgame Extracts de la société distribuent des produits concentrés de cannabis par l'intermédiaire de détaillants dans environ 2 000 endroits au Canada. En tant qu'établissement agréé par Santé Canada, elle se spécialise dans l'extraction, la distillation et la fabrication d'une gamme de produits dérivés du cannabis. Elle s'associe à des professionnels de la santé et à des praticiens dans un environnement réglementé pour créer des produits adaptés au marché du cannabis médical. Ses filiales comprennent Adastra Labs Holdings (2019) Ltd, Adastra Labs Inc, 1178562 B.C. Ltd, Adastra Brands Inc, Chemia Analytics Inc, 1225140 B.C. Ltd et 1204581 B.C. Ltd, Adastra Brands Inc, Chemia Analytics Inc, 1225140 B.C. Ltd et 1204581 B.C. Ltd, Adastra Brands Inc, Chemia Analytics Inc. et Adastra Labs Inc.

Secteur Produits pharmaceutiques