Adbri Limited est une société australienne qui fournit des matériaux de construction et des minéraux industriels. La société fabrique et distribue du ciment et des produits à base de ciment, de la chaux, du béton prémélangé, des granulats, du sable et des produits de maçonnerie en béton. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Ciment, chaux, béton et granulats ; et Maçonnerie. La société est un fabricant de produits de maçonnerie qui produit des pavés en béton et des blocs de murs de soutènement pour les secteurs de la construction civile, commerciale et résidentielle. Elle fabrique et produit également une gamme complète de briques en béton, de blocs Besser, de pavés et de systèmes de murs de soutènement pour les secteurs de la construction civile, commerciale et résidentielle. La société fournit des minéraux industriels, notamment des produits de chaux agricole, des minéraux et des charges de stockfield, de la silice de haute qualité pour la fabrication du verre, ainsi que de la chaux vive et de la chaux hydratée pour le traitement industriel et le traitement de l'eau.

