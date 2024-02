ADC India Communications Limited fournit des solutions de connectivité pour répondre aux besoins des entreprises individuelles et des fournisseurs de services de télécommunications. La société fournit une connectivité physique en cuivre et en fibre dans le cadre de solutions de télécommunications et de réseaux de données, y compris le câblage structuré. La société opère à travers deux segments : Télécommunications et IT- Networking. Ses produits et services incluent les entreprises, les transporteurs, la diffusion, le divertissement et le sans fil. La société fournit des solutions de connectivité en fibre et en cuivre pour les réseaux vidéo, audio et de données, et elle est le chef de file de l'industrie de la radiodiffusion pour les solutions de réseaux de troisième génération (3G) et de haute définition (HD) en fibre. Elle propose des solutions pour les réseaux d'entreprise, les réseaux de transporteurs, la diffusion et le divertissement, et les fournisseurs de services sans fil. Ses produits sans fil comprennent le système d'antennes distribuées (DAS) multibandes InterReach Spectrum Advanced In-Building, la tête radio compacte DAS FlexWave Prism et les amplificateurs au sol.

Secteur Communications et réseautage