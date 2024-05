ADC Therapeutics SA est une société suisse de découverte et de développement de médicaments oncologiques au stade clinique. Elle développe des conjugués anticorps-médicaments (ADC) pour le traitement des cancers solides et hématologiques. Elle utilise des anticorps monoclonaux spécifiques d'antigènes tumoraux particuliers conjugués à une classe d'ogives à base de pyrrolobenzodiazépines (PBD) pour cibler et tuer sélectivement les cellules cancéreuses. La société a plusieurs ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, allant des premiers essais chez l'homme aux essais cliniques pivots de phase II, et de nombreux ADC précliniques en cours de développement. Ses principaux médicaments candidats sont l'ADCT-301 pour le traitement des lymphomes et des leucémies et l'ADCT-402 pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens et des leucémies à cellules B. Ses clients se trouvent aux États-Unis, en Suisse et au Royaume-Uni.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale