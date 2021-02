ADC Therapeutics : achève le recrutement des patients pour l'essai clinique pivot de Phase 2 sur le camidanlumab tésirine (Cami) pour le traitement du lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire

Des résultats intermédiaires sont attendus au premier semestre 2021

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie au stade clinique avancé et pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (CAM) extrêmement puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui la fin du recrutement pour l'essai clinique pivot de Phase 2 évaluant l'efficacité et l'innocuité du camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) chez des patients atteints d'un lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire. Au total, 117 patients ont été recrutés pour cet essai.

Lors de la 62e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), la société a présenté des données préliminaires de l'étude de Phase 2 qui sont conformes aux résultats de la Phase 1. Sur 47 patients évaluables au 24 août 2020, Cami a atteint un taux de réponse global de 83% et aucun nouveau signe concernant l'innocuité n'a été observé.

« L'achèvement de l'inscription à notre essai pivot sur Cami nous rapproche de la possible satisfaction d'un besoin chez les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin, fortement prétraités », a déclaré Jay Feingold, DM, PhD, vice-président principal et directeur médical d'ADC Therapeutics. « Nous serons très heureux de présenter les données intermédiaires et actualisées de cet essai dans le courant du premier semestre de cette année ».

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicaments (ADC) comprenant un anticorps monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, cédé sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge de dimères du pyrrolobenzodiazépine (PBD), tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant CD25, Cami est internalisé dans la cellule, où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD qui entraîne la mort de la cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant CD25 comme aux Tregs (lymphocytes T régulateurs) exprimant CD25. La libération intra-tumorale de son ogive à base de PBD peut également entraîner la mort des cellules tumorales voisines. Il a également été montré que les PBD induisaient la mort immunogénique des cellules. Toutes ces propriétés de Cami sont susceptibles d'améliorer l'activité antitumorale à médiation immunitaire. Cami est étudié dans le cadre d'un essai clinique pivot de phase 2, chez des patients atteints de lymphome hodgkinien ou de lymphome non-hodgkinien récidivant ou réfractaire, d'un essai clinique de phase 1a/1b chez des patients atteints de lymphome hodgkinien et non-hodgkinien, ainsi que d'un essai clinique de phase 1b en tant que monothérapie et en association avec pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 3, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le Loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), premier produit candidat principal de la société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGC-B) récidivant ou réfractaire, qui a atteint un taux de réponse global (TRG) de 48,3 %, dépassant le critère d'évaluation principal cible. Le 20 novembre 2020, la Food and Drug Administration américaine a accepté la demande de licence de produits biologiques, et accordé un examen prioritaire en fixant au 21 mai 2021 la date d'action cible conformément à la loi américaine Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), deuxième produit candidat principal de la société, est en cours d'évaluation dans un essai clinique pivot de Phase 2 avec 117 patients recrutés pour le traitement du lymphome de Hodgkin (HL) récidivant ou réfractaire pour lequel les données préliminaires ont atteint un TRG de 83 %, et sont conformes aux résultats de l'essai clinique de Phase 1. La société évalue également le Cami dans un essai clinique de Phase 1b comme nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://adctherapeutics.com/ et suivre la Société sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d’exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits candidats, notre pipeline de recherche, nos études précliniques et essais cliniques en cours et prévus, les dépôts et approbations réglementaires, la population de patients adressables, les coûts de recherche et développement, le calendrier et la probabilité de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Ces déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation et tout engagement de mise à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi applicable l’exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n’est faite quant à l’exactitude de ces déclarations prospectives.

