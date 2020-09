ADC Therapeutics : annonce l'évaluation d'une offre publique

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société de biotechnologie axée sur l'oncologie au stade clinique avancé, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments très puissants et ciblés pour les patients atteints de malignités hématologiques et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui l'évaluation d'une offre publique de 6 000 000 d'actions ordinaires à un cours de 34,00 dollars par action. Le produit brut de l'offre, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais d'offre estimés payables par ADC Therapeutics, devrait s'élever à environ 204 millions de dollars. La clôture de l'offre est prévue pour le 28 septembre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. En outre, certains actionnaires existants ont accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 900 000 actions ordinaires supplémentaires. ADC Therapeutics ne recevra aucun produit de la vente de ces actions par les actionnaires vendeurs.

Morgan Stanley, BofA Securities et Cowen agissent en qualité de teneurs de livres associés pour l'offre. RBC Capital Markets agit en tant que co-gestionnaire pour l'offre.

L'offre est exclusivement réalisée au moyen d'un prospectus. Une fois disponibles, des exemplaires du prospectus relatif à l'offre pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley.com ; BofA Securities, Inc, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn : Prospectus Department, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn : Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (833) 297-2926 ou par courriel à PostSaleManualRequests@broadridge.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée effective par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Il n'y a aucune intention ou autorisation d'offrir publiquement, de solliciter, de vendre ou d'annoncer, directement ou indirectement, des titres d'ADC Therapeutics SA, tels que les actions ordinaires, en ou vers la Suisse au sens de la loi suisse sur les services financiers ("FinSA") et ces titres ne seront pas cotés ou admis à la négociation à la SIX Swiss Exchange ou sur tout autre lieu de négociation réglementé (bourse ou système multilatéral de négociation) en Suisse. Ni le présent document ni aucun autre document d'offre ou de commercialisation relatif à ces titres, tels que les actions ordinaires, ne constitue ou ne constituera un prospectus au sens de la FinSA, et ni le présent document ni aucun autre document d'offre ou de commercialisation relatif aux actions ordinaires ne constitue un prospectus au sens de la FinSA, et ni le présent document ni aucun autre document d'offre ou de commercialisation relatif aux actions ordinaires ne peut être distribué au public ou mis à la disposition du public en Suisse.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 3, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la société, a été évalué dans un essai clinique de phase II auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale (TRG) de 48,3 %. En septembre 2020, ADC Therapeutics a soumis une demande de licence de produits biologiques (LPB) auprès de la FDA pour Lonca dans le traitement de patients atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire. Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la société, est en cours d'évaluation dans un essai clinique pivot de Phase II auprès de 100 patients pour le traitement du lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5 % chez des patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase I. La société évalue également Cami comme une nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présent à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200924005528/fr/