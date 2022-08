ADC Therapeutics annonce l'octroi d'un prêt à terme garanti de premier rang de 175 millions de dollars délivré par Owl Rock et Oaktree et le règlement des billets convertibles garantis de premier rang existants.

Tranche initiale de 120 millions de dollars utilisée pour financer le règlement complet des billets convertibles existants détenus par Deerfield Management Company

Deerfield Management Company va prendre des capitaux propres dans le cadre du règlement des billets convertibles existants

Owl Rock va réaliser une prise de participation de 6,25 millions de dollars

Le prêt à terme s'étalant sur sept ans arrive à échéance en 2029 et la société conserve une marge de manœuvre pour ses liquidités jusqu'au début de 2025

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé une série de transactions stratégiques dans lesquelles elle :

a conclu un nouveau prêt à terme garanti de premier rang de 175 millions de dollars délivré par certains fonds d'Owl Rock, une division de Blue Owl Capital, Inc. (« Owl Rock »), et des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »), en recevant en ce jour de clôture une tranche initiale de 120 millions de dollars ;

a procédé au règlement intégral des billets convertibles garantis de premier rang pour un montant total de 115 millions de dollars détenus par Deerfield Management Company (« Deerfield ») et arrivant à échéance en mai 2025 pour (i) 117,3 millions de dollars en espèces, comprenant les frais de sortie contractuels sur le remboursement du capital, (ii) 2 390 297 actions ordinaires approximativement égales à la valeur des intérêts restants sur la débenture convertible jusqu'à la fin du terme, et (iii) des bons de souscription pour acheter un total de 4 412 840 actions ordinaires à des prix de levée de 24,70 dollars et de 28,07 dollars par action ;

a conclu une convention d'achat des actions avec certains fonds d'Owl Rock, une division de Blue Owl Capital Inc, pour un investissement de 6,25 millions de dollars contre 733 568 actions ordinaires.

« Nous sommes très heureux de signer cette convention avec Owl Rock et Oaktree, dont le produit sera utilisé pour payer la contrepartie en espèces lors de l'échange des billets de crédit convertibles garantis détenus par Deerfield », a déclaré Ameet Mallik, directeur général d'ADC Therapeutics. « Cette nouvelle facilité de crédit a une durée de sept ans et nous permet de continuer à maximiser le potentiel de ZYNLONTA et de faire progresser notre pipeline de nouveaux anticorps conjugués à des médicaments pour les hémopathies malignes et les tumeurs solides. Le soutien financier continu de Deerfield et le soutien financier supplémentaire d'Owl Rock sont également très positifs, et nous sommes heureux de maintenir notre marge de manœuvre de nos liquidités jusqu'au début de 2025, car cet accord aura à peu près une incidence nulle sur les liquidités pendant cette période ».

En vertu du contrat de prêt et de garantie, la société a effectué un prélèvement initial de 120 millions de dollars le 15 août 2022. Ce montant a été utilisé par la société pour financer la contrepartie en espèces dans le cadre du règlement des billets convertibles garantis de premier rang de Deerfield. Un maximum de deux tranches supplémentaires d'un montant de 27,5 millions de dollars chacune peuvent être prélevées par la société en étant subordonnées à certaines conditions dans un délai de 18 mois. Le prêt à terme arrive à échéance le 15 août 2029 et accumule des intérêts au taux annuel du taux global de financement garanti (en anglais, SOFR) majoré de 7,50 % ou au taux de base majoré de 6,50 % pour les cinq premières années du prêt à terme et au taux annuel du SOFR majoré de 9,25 % ou au taux de base majoré de 8,25 % ultérieurement. De plus, la société a émis des bons de souscription aux prêteurs en vertu du prêt à terme, pour l'achat d'un nombre total d'actions ordinaires égal à 4 375 millions de dollars divisé par le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires au cours des dix jours de bourse précédant leur émission et des dix jours de bourse à compter de leur émission, lesquels bons de souscription peuvent être exercés pendant une durée de dix ans à compter de leur émission.

Owl Rock a également accepté d'acheter 733 568 actions ordinaires à 8,52 dollars par action, ce qui représente le prix moyen pondéré du vendredi 12 août 2022 en fonction du volume sur 5 jours. La clôture de la transaction est prévue dès l'enregistrement de l'augmentation de capital nécessaire auprès du registre du commerce en Suisse.

Sandip Agarwala, directeur général d'Owl Rock, a déclaré : « Cette transaction démontre notre capacité à intégrer notre savoir-faire dans le secteur des sciences de la vie et notre approche multi-sécuritaire adaptée permettant de fournir du capital de croissance à des entreprises comme ADC Therapeutics. Nous sommes heureux d'investir dans cette solide équipe d'ADC Therapeutics, dans son portefeuille et dans ses antécédents prestigieux en développement et commercialisation de thérapies anticancéreuses qui sauvent des vies, comme c'est le cas de ZYNLONTA ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à ADC Therapeutics alors que la société poursuit le développement d'un pipeline de nouveaux ADC pour les hémopathies malignes et les tumeurs solides », a déclaré Aman Kumar, co-directeur de portefeuille des prêts pour les sciences de la vie chez Oaktree. « Il s'agit d'un moment important dans le développement de la société avec sa première approbation de produit validant sa plateforme ADC de première de catégorie. Cet engagement de capital représente notre confiance dans le potentiel à long terme d'ADC Therapeutics et nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe dirigeante de la société au cours de cette prochaine phase de croissance ».

Elise Wang, associée, responsable des marchés de capitaux privés chez Deerfield a déclaré : « Nous avons soutenu ADC Therapeutics depuis son introduction en bourse réussie en mai 2020, à la fois à titre d'investisseur en fonds propres lors de l'introduction en bourse et également à titre de fournisseur de la débenture convertible, celle-ci étant annulée aujourd'hui. Nous sommes très heureux de prendre une part importante de la contrepartie du remboursement en actions ADCT et nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise à l'avenir ».

Les transactions décrites dans le présent communiqué sont décrites plus en détail dans un rapport sur formulaire 6-K déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission. Les descriptions dans le présent communiqué sont données dans leur intégralité en se reportant aux descriptions supplémentaires incluses dans le rapport sur formulaire 6-K.

Le présent communiqué de presse ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits dans le présent document, et aucune vente des titres ne sera effectuée dans un quelconque pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce pays.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi à titre d'agent de placement exclusif pour ADC Therapeutics dans le cadre de cette transaction.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics ciblant le CD19 est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et possède des bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web https://adctherapeutics.com/ et suivre la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, notamment les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre trésorerie, notre stratégie commerciale et d'entreprise, nos débouchés sur le marché, nos produits et produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les soumissions et les approbations réglementaires, les revenus et les dépenses prévus et le calendrier des revenus et des dépenses, le timing et la probabilité de réussite, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les opérations à venir, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations actuellement à la disposition de notre direction. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, faisant en sorte que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment ceux décrits dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour tenir compte de toute modification de nos attentes ou des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, à moins d'y être obligés en vertu du droit applicable. Aucune déclaration ou garantie (expresse ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

