Les données relatives au sous-groupe Lonca LOTIS 2 incluent une durée de réponse actualisée de 12,58 mois

Les résultats intermédiaires de l'étude LOTIS 3 soulignent le potentiel de Lonca administré en combinaison avec ibrutinib pour le traitement de patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B ou lymphome du manteau, récidivant ou réfractaire.

Les données préliminaires de l'étude Cami démontrent un taux de réponse globale de 83% et aucun nouveau signal d'alarme chez les patients atteints de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire

ADC Therapeutics annonce la présentation de données cliniques actualisées des programmes de conjugués anticorps-médicaments (ADC) portant sur le loncastuximab tésirine (Lonca) et le camidanlumab tésirine (Cami) à la 62e réunion annuelle de l'American Society of Hematology

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT) est une société biotechnologique de stade clinique avancé axée sur l'oncologie, pionnière du développement et de la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) très puissants et ciblés pour le traitement de patients atteints de malignités hématologiques et de tumeurs solides. La société publie aujourd'hui des données cliniques actualisées provenant de ses deux programmes phares, loncastuximab tésirine (Lonca) et camidanlumab tésirine (Cami), qui ont été présentées lors de la 62e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH).

"Ces données encourageantes présentées lors de la réunion annuelle 2020 de l'ASH renforcent les progrès significatifs réalisés grâce à nos conjugués anticorps-médicaments (ADC) à base de pyrrolobenzodiazépine, destinés aux patients atteints de malignités hématologiques," a déclaré Jay Feingold, MD, PhD, vice-président principal et directeur médical d'ADC Therapeutics. "La Food and Drug Administration a récemment accepté notre demande de licence de produit biologique pour Lonca dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. Elle a accordé une revue prioritaire, avec une date cible fixée au 21 mai 2021, conformément au Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), sur la base des données de notre essai clinique pivot LOTIS 2. Alors que nous nous préparons à son approbation et lancement potentiels en 2021, nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre l'évaluation de Lonca en tant qu'agent unique et combiné, chez des patients ayant déjà reçu de lourds traitements, en tant qu'option thérapeutique précoce et pour des indications additionnelles telles le lymphome folliculaire. Quant à Cami, notre essai clinique pivot de phase 2 pour le traitement du lymphome hodgkinien, nous avons désormais procédé à 50% de son recrutement. Les données provisoires présentées lors de la réunion de l'ASH soulignent en outre son potentiel pour répondre à un besoin médical non-satisfait chez les patients atteints d'un lymphome hodgkinien déjà lourdement traités."

Analyse du sous-groupe Lonca LOTIS 2 (Résumé n°1183)

Dans l'essai LOTIS 2, un essai clinique ouvert de phase 2 à bras unique, réalisé auprès de 145 patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire et pour lesquels ≥2 thérapies établies ont échoué, Lonca a démontré une activité antitumorale substantielle et un profil d'innocuité acceptable. Les résultats actualisés, y compris l'analyse de la réponse dans les sous-groupes à risque élevé au pronostic défavorable, ont fait l'objet d'une présentation par affiche lors de l'ASH 2020 par Paolo F. Caimi, MD, de l'University Hospitals Cleveland Medical Center et du Case Comprehensive Cancer Center de l'Université Case Western Reserve.

A la date limite du 6 août 2020 figurent les données clés suivantes:

Le taux de réponse globale était de 48,3% pour un taux de réponse complète de 24,8%

La durée médiane de la réponse était de 12,58 mois chez les 70 patients ayant obtenu une réponse, contre 13,37 mois chez les patients ayant obtenu une réponse complète

Des réponses durables ont été relevées dans les groupes à haut risque, dont: Les patients dont la maladie a progressé après une thérapie CAR-T préalable: le taux de réponse globale était de 46,2% (6 patients sur 13) Double ou triple occurrence: le taux de réponse globale était de 33,3% (5 patients sur 15) LDGCB transformé: le taux de réponse globale était de 44,8% (13 patients sur 29)

Aucune nouvelle préoccupation d'innocuité n'a été identifiée au cours de l'étude. Aucune augmentation de la toxicité n'a été observée chez les patients âgés de 65 ans et plus, en comparaison avec les patients plus jeunes.

Résultats intermédiaires de l'essai Lonca LOTIS 3 (Résumé n° 2099)

LOTIS 3, un essai clinique de phase 1/2, ouvert, à groupe unique, en deux parties, qui vise à soutenir la soumission d'une demande de licence de produit biologique, évalue Lonca en association avec ibrutinib chez des patients atteints de LDGCB ou de lymphome du manteau, récidivant ou réfractaire. Les données provisoires actualisées des patients recevant une dose de 60 µg de Lonca par kg toutes les trois semaines ainsi qu'une dose quotidienne de 560 mg d'ibrutinib, dans le cadre de la phase 2, ont fait l'objet d'une présentation par affiche lors de la réunion de l'ASH 2020. A la date limite du 20 août 2020, 37 patients avaient reçu la dose de phase 2 et 35 étaient évaluables pour l'analyse d'efficacité.

Les données clés sont les suivantes:

Le taux de réponse globale chez tous les patients était de 62,9% Chez les patients atteints de LDGCB à centre non-germinatif, le taux de réponse globale était de 66,7% (16 patients sur 24) pour un taux de réponse cumulé de 37,5% (9 patients sur 24) Chez les patients atteints de LDGCB à centre germinatif, le taux de réponse était de 20% (1 patient sur 5) Chez l'ensemble des patients atteints de LDGCB, le taux de réponse globale était de 58,6% (17 patients sur 29) Chez l'ensemble des patients atteints de lymphome du manteau, le taux de réponse globale était de 83,3% (5 patients sur 6)

Lonca en association avec ibrutinib possédait une toxicité gérable, avec les événements indésirables de grade ≥3 les plus courants, apparus pendant le traitement chez au moins 5% des patients, étaient l'anémie (10,8%), la neutropénie (10,8%), la thrombocytopénie (5,4%) et la fatigue (5,4%)

Les profils pharmacocinétiques ont démontré une bonne couverture de l'exposition à Lonca tout au long de l'intervalle posologique

"La nécessité d'une ligne de traitement ultérieure qui soit à la fois efficace et tolérable est mise en évidence par le nombre significatif de patients atteints de LDGCB ou de lymphome du manteau, rechutant après traitement et présentant un pronostic défavorable," a déclaré Julien Depaus, MD, Service d'Hématologie du CHU UCL Namur. "Il est particulièrement encourageant de constater que Lonca en association avec ibrutinib, à la dose de phase 2 identifiée comme étant la dose maximale tolérée de la section initiale de phase 1 de l'essai clinique, continue de démontrer une activité antitumorale et une toxicité gérable chez les patients atteints de LDGCB ou de lymphome du manteau, récidivant ou réfractaire," a-t-il ajouté.

Résultats provisoires de l'essai pivot Cami de phase 2 (Résumé n°474)

Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique ouvert, multicentrique de phase 2 à bras unique sur 100 patients atteints de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire, qui ont reçu des lignes de traitement antérieurs (au moins 2, s'ils sont inéligibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques), dont un traitement préalable à base de brentuximab védotine et d'inhibiteur des points de contrôle. Les données provisoires relatives à l'efficacité et à l'innocuité ont été rendues publiques dans le cadre d'une présentation orale réalisée au cours de la réunion de l'ASH. A la date limite du 24 août 2020, 51 patients avaient été traités par Cami, pour un nombre médian de cinq cycles.

Les données clé sont les suivantes:

Le taux de réponse globale était de 83% (39 patients sur 47) pour un taux de réponse cumulé de 38,3% (18 patients sur 47)

Cinq patients (10,6%) ont continué par un traitement de consolidation axé sur une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH)

Aucun nouveau signal d'alarme n'a été identifié. Les EIAT de grade 3 et plus les plus courants apparus chez au moins 5% de patients étaient l'hypophosphatémie (11,8%), l'élévation du taux de gamma-glutamyltransféras (9,8%), l'élévation du taux de l'aspartate-aminotransférase (5,9%) et l'éruption maculopapulaire (5,9%)

Trois cas de syndrome de Guillain-Barré ont été signalés

"Les patients atteints de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire qui n'ont pas obtenu de réponse aux traitements tels brentuximab védotine et au blocage du PD-1, ou qui ont présenté une progression de la maladie après la réponse initiale, disposent d'options thérapeutiques limitées," a déclaré Alex Herrera, MD, professeur adjoint au Service d'Hématologie et de Greffe de cellules hématopoïétiques au City of Hope Medical Center. "L'activité antitumorale encourageante de Cami en tant qu'agent unique, ainsi que son profil d'innocuité conforme à l'essai de phase 1, garantissent la poursuite de l'évaluation de l'ADC ciblé par CD25 chez les patients atteints de lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire," a-t-il ajouté.

ADC Therapeutics prévoit de présenter, au premier semestre 2021, le rapport relatif aux résultats intermédiaires de l'essai pivot de phase 2 de Cami dans le traitement du lymphome hodgkinien. Un essai clinique de phase 1b de Cami en tant que monothérapie en association avec pembrolizumab recrute actuellement des patients atteints de certaines tumeurs solides avancées.

À propos du loncastuximab tésirine (Lonca)

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402) est un conjugué anticorps-médicaments (ADC) composé d’un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre la CD19 humaine et conjugué via un lieur à une cytotoxine dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD). Une fois lié à une cellule exprimant la CD19, Lonca est conçu pour être internalisé par la cellule, après quoi l’ogive est libérée. L’ogive est conçue pour se lier de façon irréversible à l’ADN afin de créer entre les brins d’ADN des liaisons transversales très puissantes qui bloquent la séparation des brins d’ADN, perturbant ainsi les processus métaboliques essentiels de l’ADN tels que la réplication et entraînant finalement la mort de la cellule. La CD19 est une cible cliniquement validée pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B.

Une demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique pour Lonca pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) réfractaire est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et a obtenu le statut d'examen prioritaire. La FDA a fixé la date cible au 21 mai 2021, conformément à la loi intitulée Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). Lonca est en cours d'examen dans le cadre de l'essai clinique LOTIS 3 de phase 1/2, en association avec ibrutinib, chez les patients atteints de LDGCB ou de lymphome du manteau récidivant ou réfractaire, et de LOTIS 5, un essai clinique de confirmation de phase 3, en association avec rituximab chez des patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicaments (ADC) comprenant un anticorps monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, cédé sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge de dimères du pyrrolobenzodiazépine (PBD), tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant CD25, Cami est internalisé dans la cellule, où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD qui entraîne la mort de la cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant CD25 comme aux Tregs (lymphocytes T régulateurs) exprimant CD25. La libération intra-tumorale de son ogive à base de PBD peut également entraîner la mort des cellules tumorales voisines. Il a également été montré que les PBD induisaient la mort immunogénique des cellules. Toutes ces propriétés de Cami sont susceptibles d'améliorer l'activité antitumorale à médiation immunitaire. Cami est étudié dans le cadre d'un essai clinique pivot de phase 2, chez des patients atteints de lymphome hodgkinien ou de lymphome non-hodgkinien récidivant ou réfractaire, d'un essai clinique de phase 1a/1b chez des patients atteints de lymphome hodgkinien et non-hodgkinien, ainsi que d'un essai clinique de phase 1b en tant que monothérapie et en association avec pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de phase 3, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le principal produit candidat de la Société, a été évalué dans un essai clinique pivot de phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale (TRG) de 48,3%, dépassant le critère d’évaluation principal cible. En septembre 2020, ADC Therapeutics a déposé une demande de licence pour produit biologique (LPB) auprès de la Food and Drug Administration américaine afin d’obtenir une approbation accélérée du Lonca pour le traitement des patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire. Le 20 novembre 2020, la FDA a accepté la LPB, accordant un examen prioritaire et fixant le 21 mai 2021 comme date cible d'action pour la loi sur les frais d'utilisation des médicaments sur ordonnance (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA). Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la Société, est évalué dans un essai clinique pivot de phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5% chez les patients atteints de LH à la dose choisie pour la phase 2. La Société évalue également Cami en tant que nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présente à Londres, dans la région de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

