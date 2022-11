ADC Therapeutics annonce les résumés acceptés pour être présentés lors du 64e congrès annuel de l'ASH

De nombreux exposés mettront en évidence l'utilité clinique de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl) dans le LDGCB et de Cami (camidanlumab tésirine) dans le lymphome de Hodgkin

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) a annoncé aujourd'hui des résumés sur plusieurs de ses conjugués anticorps-médicaments (CAM), dont ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl), camidanlumab tésirine (Cami) et ADCT-602, qui seront présentés lors du 64e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du 10 au 13 décembre 2022.

Détails sur la présentation orale d'ADC Therapeutics :

Efficacité dans le monde réel et impact économique associés à la thérapie par cellules T à récepteurs antigéniques chimériques chez les patients âgés atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire aux États-Unis

Résumé : 1002

Session : 905. Recherche sur les résultats - Malignités lymphoïdes : résultats en matière de santé pour la transplantation de cellules souches et CAR-T

Date et horaire de la session : lundi 12 décembre 2022, 16 h 30 – 18 h 00 (CST)

Horaire de l'exposé : 17 h 45 (CST)

Lieu : Ernest N. Morial Convention Center, 291-292

Intervenant : Dai Chihara, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Détails sur un exposé oral élaboré de manière indépendante :

ADCT-602, un conjugué anticorps-médicaments ciblant le CD22 lié à la toxine PBD chez des patients adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B récidivante ou réfractaire : un essai de Phase 1

Résumé : 216

Session : 614. Leucémie aiguë lymphoblastique : thérapies, hors transplantation et immunothérapies cellulaires : essais cliniques

Date et horaire de la session : samedi 10 décembre 2022, 14 h 00 – 15 h 30 (CST)

Horaire de l'exposé : 15 h 15 (CST)

Lieu : Ernest N. Morial Convention Center, 265-268

Intervenant : Nitin Jain, MD, Département de leucémie, The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Détails sur la présentation des posters d'ADC Therapeutics :

L'expression de la molécule CD19 en IHC seul n'est pas un facteur prédictif de la réponse au loncastuximab tésirine : résultats de l'essai clinique LOTIS-2 et modélisation quantitative de la pharmacologie des systèmes

Résumé : 4297

Session : 627. Lymphomes agressifs : clinique et épidémiologique : poster III

Date et horaire : lundi 12 décembre 2022, 18 h 00 – 20 h 00 (CST)

Intervenant : Paolo F. Caimi, MD, Programme de greffe de cellules souches hématopoïétiques, Taussig Cancer Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio

Étude ouverte de Phase 2 sur le loncastuximab tésirine en association avec le rituximab (Lonca-R) chez des patients jugés inaptes ou fragiles, atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) et n'ayant jamais été traités (LOTIS-9)

Résumé : 2955

Session : 626. Lymphomes agressifs : essais thérapeutiques prospectifs : poster II

Date et horaire : dimanche 11 décembre 2022, 18 h 00 - 20 h 00 (CST)

Intervenant : Jason Westin, MD, Département du lymphome/myélome, The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Résultats dans le monde réel chez les patients atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire ayant reçu du Polatuzumab Vedotin PLUS Bendamustine et du Rituximab ou du Tafasitamab Plus Lenalidomide par intention de traitement

Résumé : 3598

Session : 905. Recherche sur les résultats - Malignités lymphoïdes : poster II

Date et horaire : dimanche 11 décembre 2022, 18 h 00 - 20 h 00 (CST)

Intervenant : Mehdi Hamadani, MD, Division d'hématologie et oncologie, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin

Identification de biomarqueurs prédictifs de la réponse de patients LDGCB R/R traités par loncastuximab tésirine à l'aide d'un séquençage de génome complet (WGS)

Résumé : 1542

Session : 621. Lymphomes : translationnel - moléculaire et génétique : poster I

Date et horaire : samedi 10 décembre 2022, 17 h 30 - 19 h 30 (CST)

Intervenant : Francesco Vallania, PhD, Freenome, San Francisco, Californie

Analyse exploratoire des facteurs influençant l'efficacité et la sécurité du camidanlumab tésirine : données de l'étude de Phase 2 ouverte, multicentrique, menée auprès de patients atteints d'un lymphome hodgkinien classique (LHC) récidivant ou réfractaire

Résumé : 1594

Session : 624. Lymphomes hodgkiniens et lymphomes à cellules T/NK : clinique et épidémiologique : poster I

Date et horaire : samedi 10 décembre 2022, 17 h 30 - 19 h 30 (CST)

Intervenant : Alex F. Herrera, MD, Département d'hématologie et de transplantation de cellules hématopoïétiques, Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, Californie

Les CD25, CD25 soluble et CCL17 comme prédicteurs potentiels de la réponse clinique au camidanlumab tésirine chez les patients atteints de lymphome hodgkinien classique récidivant ou réfractaire

Résumé : 4192

Session : 622. Lymphomes : translationnel-non génétique : poster III

Date et horaire : lundi 12 décembre 2022, 18 h 00 - 20 h 00 (CST)

Intervenant : Alex F. Herrera, MD, Département d'hématologie et de transplantation de cellules hématopoïétiques, Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, Californie

Développement de conjugués anticorps-médicaments anti-CD45 comme agents de conditionnement ciblés pour la transplantation ou la thérapie génique avec de puissantes propriétés anti-leucémiques

Résumé : 4584

Session : 701. Transplantation expérimentale : basique et translationnelle : poster III

Date et horaire : lundi 12 décembre 2022, 18 h 00 - 20 h 00 (CST)

Intervenant : Jenny Yeung, PhD, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health et UCL Cancer Institute, Londres, Royaume-Uni

Les posters seront disponibles dans la salle d'exposition des posters (Hall D) du Ernest N. Morial Convention Center, le 10 décembre, de 9 h 00 à 19 h 30 (CST) et les 11 et 12 décembre de 9 h 00 à 20 h 00 (CST). Les intervenants qui prévoient d'être présents au congrès doivent présenter leur exposé pendant les deux dernières heures de la période de visionnement indiquée. Les exposés seront également disponibles sur une plateforme virtuelle. Les intervenants sont susceptibles d'être modifiés.

Les résumés sont disponibles sur le programme du congrès en ligne de l'ASH et seront publiés dans le numéro supplémentaire de la revue Blood du mois de novembre.

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte au final un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La FDA a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d’un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à deux lignes de thérapie systémique ou plus, y compris le LDGCB non spécifié, le LDGCB résultant d’un lymphome de faible grade ainsi que le lymphome à cellules B de haut grade. L’essai a porté sur un large éventail de patients intensivement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d’une pathologie difficile à traiter, notamment des patients ne répondant pas au traitement de première intention, des patients réfractaires à tous les traitements de première ligne antérieurs, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant subi une greffe de cellules souches et un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d’autorisation accélérée sur la base du taux global de réponse. L’approbation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d’un essai de confirmation.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami) est un conjugué anticorps-médicament (CAM) composé d’un anticorps monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge utile du dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant le CD25, Cami est internalisé dans la cellule, où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD, entraînant la mort de la cellule. Ceci s’applique aux cellules tumorales exprimant le CD25 comme aux Tregs exprimant le CD25. La libération intra-tumorale de son ogive à base de PBD peut également entraîner la mort de cellules tumorales voisines. Il a également été prouvé que les PBD induisaient la mort cellulaire immunogène. Toutes ces propriétés de Cami sont susceptibles d'améliorer l'activité antitumorale à médiation immunitaire.

Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 chez des patients atteints de lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire, et dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1b, en monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics ciblant le CD19 est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et possède des bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://adctherapeutics.com/ et suivez l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

