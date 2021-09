ADC Therapeutics : annonce une transition au niveau de sa direction médicale

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que Jay Feingold, MD, PhD, vice-président principal et responsable médical, quittera l'entreprise pour saisir d'autres opportunités. ADCT a le plaisir d'annoncer que Joseph Camardo, MD, sera nommé vice-président principal et responsable médical.

"Jay Feingold a joué un rôle fondamental dans la croissance d'ADC Therapeutics au cours de ces sept dernières années, ainsi que dans l'élaboration de notre équipe et stratégie cliniques, qui a conduit à l'approbation de notre première mise sur le marché, le ZYNLONTA®", déclare le PDG Chris Martin, PhD. "Nous sommes reconnaissants pour son leadership, son expertise et son engagement indéfectible envers les patients, et lui adressons nos meilleurs vœux de réussite." Dr Feingold continuera en qualité de consultant auprès d'ADCT durant l'année 2022 afin de garantir une transition fluide.

Dr Camardo quitte Celgene Corporation, où il était vice-président principal de Celgene Global Health après avoir occupé les fonctions de vice-président principal des affaires médicales internationales et des opérations médicales d'entreprise. Avant de travailler chez Celgene, Dr Camardo était vice-président principal du développement clinique et des affaires médicales chez Forest Research Institute et a passé plus de 20 ans chez Wyeth Research avant son acquisition par Pfizer. Chez Wyeth, il a occupé divers postes de direction, notamment celui de vice-président principal de la R&D clinique.

"L'expérience approfondie du Dr Camardo en matière de développement clinique et d'affaires médicales fait de lui le successeur idéal à ce poste, et assure une évolution optimale pour notre société. Dr Camardo a travaillé en étroite collaboration avec Dr Feingold durant ces 18 derniers mois et, ensemble, ils ont veillé à ce que notre premier produit sur le marché soit bien accueilli par la communauté médicale aux États-Unis et au-delà", déclare Chris Martin.

"Au nom du conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir Dr Camardo au poste charnière de responsable médical", déclare Ron Squarer, président du conseil et conseiller auprès de la société. "Le conseil a travaillé au côté de Joe Camardo sur plusieurs projets cruciaux et apprécie sa vaste expérience sectorielle, ainsi que son engagement absolu à l'égard des patients."

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et du Cami, ADC Therapeutics dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce des activités à Londres, dans la Baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210903005278/fr/