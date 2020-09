ADC Therapeutics : donne un avis de renonciation partielle aux restrictions conformément à la règle 5131 de la FINRA

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), a annoncé aujourd'hui que Morgan Stanley & Co. LLC et BofA Securities, Inc., les principaux co-syndicataires de la récente introduction en bourse de la société, libèrent une restriction de blocage concernant 105 000 actions ordinaires détenues par A.T. Holdings II Sàrl, une filiale de Peter B. Corr et Stephen Evans-Freke qui sont membres du conseil d'administration de la société, dans le cadre d'une transaction en bloc d'actions ordinaires à HPWH TH AG. A.T. Holdings II Sàrl et HPWH TH AG sont toutes deux des investisseurs à long terme qui conservent des intérêts importants dans la société et sont représentées au conseil d'administration de la société. Le communiqué prendra effet le 10 septembre 2020 et les actions pourront être vendues à cette date ou ultérieurement.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 2, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Loncastuximab tesirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le principal produit candidat de la société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse global (ORR) de 48,3%, dépassant le critère d'évaluation principal cible. Le camidanlumab tesirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la société, est en cours d'évaluation dans un essai clinique pivot de Phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome Hodgkinien (HL) en rechute ou réfractaire après avoir montré un ORR de 86,5% chez les patients atteints de HL dans un essai clinique de Phase 1. La société évalue également Cami comme une nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prospectives

