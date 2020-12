ADC Therapeutics : et Overland Pharmaceuticals annoncent la création d'Overland ADCT BioPharma, qui développera et commercialisera Lonca et d'autres ADC pour les indications hématologiques et les tumeurs solides dans la Grande Chine et à Singapour

- Avec le soutien de Hillhouse, Overland Pharmaceuticals participera initialement à hauteur de 50 millions USD au financement des opérations et au développement

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) et Overland Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique totalement intégrée et financée par Hillhouse Capital, ont annoncé aujourd'hui la création conjointe d'une nouvelle société, Overland ADCT BioPharma (CY) Limited. La société a été créée en vue de développer et de commercialiser en Grande Chine et à Singapour quatre conjugués anticorps-médicaments (ADC - antibody drug conjugate) d'ADC Therapeutics, des produits candidats pour le traitement de tumeurs hématologiques et solides difficiles à traiter - loncastuximab tésirine (Lonca), ADCT-601, ADCT-602 et ADCT-901. Overland Pharmaceuticals a investi 50 millions USD dans Overland ADCT BioPharma pour financer les opérations, y compris les plans de développement pour l'approbation de Lonca pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire sur le territoire couvert par la licence.

"La demande de licence de produit biologique déposée par ADC Therapeutics pour Lonca, qui a récemment obtenu le statut de revue prioritaire, est actuellement en cours d'examen auprès de la Food and Drug Administration américaine", a déclaré Chris Martin, directeur général d'ADC Therapeutics. "Alors que nous préparons le lancement potentiel de Lonca aux États-Unis en 2021, nous sommes ravis qu'Overland ADCT BioPharma puisse ouvrir l'accès à cette thérapie, ainsi qu'à trois de nos autres ADC à base de pyrrolobenzodiazépine, pour satisfaire les besoins des patients dans la Grande Chine."

Selon les termes de l'accord, ADC Therapeutics a concédé à Overland ADCT BioPharma les droits exclusifs de développement et de commercialisation de Lonca, ADCT-602, ADCT-601 et ADCT-901 pour la région de la Grande Chine et de Singapour. Overland Pharmaceuticals a investi 50 millions USD au sein d'Overland ADCT BioPharma et Overland Pharmaceuticals détiendra ainsi 51 % des parts et ADC Therapeutics 49 %. Dans le cadre de la stratégie d'entreprise, Overland ADCT BioPharma pourrait considérer le recours à des investisseurs privés supplémentaires et/ou une éventuelle offre publique dans le futur. Les deux parties désigneront un nombre égal de candidats au Conseil d'administration et une sélection est en cours pour désigner le directeur général d'Overland ADCT BioPharma. ADC Therapeutics pourra également percevoir des paiements d'étape et des redevances en vertu de l'accord de licence régional conclu avec Overland ADCT BioPharma.

"Nous sommes ravis de collaborer avec ADC Therapeutics, pionnier dans le domaine des ADC, dans le cadre de cette initiative stratégique visant à développer et à commercialiser dans la Grande Chine et à Singapour de multiples thérapies ciblées pour le traitement des patients atteints de cancers hématologiques et de tumeurs solides difficiles à traiter", a déclaré Hua Mu, DM, PhD, co-fondateur d'Overland Pharmaceuticals. Et Ed Zhang, MBA, co-fondateur d'Overland Pharmaceuticals, d'ajouter : "Overland a pour mission de développer des médicaments révolutionnaires et de les proposer aux patients en Asie. Nous sommes ravis d'intégrer ces quatre premiers candidats dans le portefeuille d'Overland ADCT BioPharma et sommes impatients de développer cette nouvelle entreprise et d'en faire un acteur majeur de l'oncologie dans la Grande Chine."

Le produit phare du pipeline d'Overland ADCT BioPharma est Lonca, un ADC composé d'un anticorps monoclonal humanisé ciblant le CD19 humain. ADC Therapeutics a évalué Lonca dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 au sein de patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire et mène actuellement deux essais - un essai de Phase 1/2 en combinaison avec l'ibrutinib chez des patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire ou de lymphome du manteau et un essai de confirmation de Phase 3 en combinaison avec le rituximab chez des patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire. Le portefeuille d'Overland ADCT BioPharma comprend également les candidats en phase clinique ADCT-602 ciblant le CD22, qui est actuellement soumis à un essai clinique de Phase 1/2 chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë récidivante ou réfractaire, et ADCT-601 ciblant l'AXL, en cours d'essai clinique de Phase 1 chez des patients atteints de certaines tumeurs solides avancées. L'ADCT-901 ciblant le KAAG1 est en cours de développement préclinique pour le traitement des tumeurs solides avancées présentant des besoins médicaux importants non satisfaits.

MSQ Ventures a joué le rôle de conseiller auprès d'ADC Therapeutics pour son positionnement stratégique en Chine et le processus de développement commercial.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 3, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), le principal produit candidat de la société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale intermédiaire (TRG) de 48,3%, dépassant le critère d'évaluation principal cible. En septembre 2020, ADC Therapeutics a déposé une demande de licence de produits biologiques (BLA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, en vue d'obtenir une approbation accélérée du Lonca pour le traitement des patients atteints du LDGCB récidivant ou réfractaire. Le 20 novembre 2020, la FDA a accepté la BLA, accordant une revue prioritaire et fixant au 21 mai 2021 la date cible pour l'application du Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la société, est évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5% chez les patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1. La société évalue également Cami comme une nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et dispose d’une présence à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d’informations, visiter le site : https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Overland Pharmaceuticals

Overland Pharmaceuticals est en train de bâtir une société biopharmaceutique entièrement intégrée dont la mission est de proposer des médicaments innovants aux patients mal desservis en Asie et dans le monde entier. Tirant parti de ses ressources, de son réseau mondial et de son expertise locale dans l'écosystème biopharmaceutique asiatique, Overland est en train de se doter d'un portefeuille de candidats thérapeutiques différenciés dans quelques domaines thérapeutiques rigoureusement choisis. Par le biais de partenariats formateurs, Overland fera progresser le développement et la commercialisation des avancées les plus prometteuses de la médecine. www.overlandpharma.com

Déclarations prospectives d'ADC Therapeutics

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les demandes d'autorisation et les approbations réglementaires, la population de patients à traiter, les coûts de recherche et de développement, le calendrier et les perspectives de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les activités futures, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Aucune garantie ne peut être accordée quant à la réalisation de ces résultats futurs. Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la législation en vigueur l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

