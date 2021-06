ADC Therapeutics : Les actionnaires d'ADC Therapeutics approuvent toutes les résolutions lors de l'assemblée générale annuelle

- Les actionnaires ont élu Viviane Monges, une dirigeante financière reconnue dans son secteur, au conseil d’administration

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), une société biotechnologique en phase commerciale à l’avant-garde du développement de nouveaux conjugués anticorps-médicament (CAM) pour traiter les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) d’hier.

Élection de Viviane Monges en tant que nouvelle membre du conseil d’administration

Les actionnaires ont approuvé l’élection de Viviane Monges au conseil d’administration. Mme Monges a 30 années d’expérience du leadership financier au niveau exécutif dans des entreprises mondiales, principalement dans l’industrie pharmaceutique. C’est une directrice financière chevronnée qui a travaillé de façon transversale dans des entreprises, petites et grandes, au déploiement de stratégies innovantes et à la mise en place d’équipes financières.

Mme Monges a été directrice financière de la division Business Excellence chez Nestlé. Avant cela, elle a durant près de deux décennies dirigé les opérations financières de divisions de trois sociétés pharmaceutiques. Elle a été directrice financière du groupe chez Galderma S.A., une multinationale dans le secteur de la dermatologie. Mme Monges a été directrice financière chez Novartis A/G pour la région EMEA puis directrice financière monde de la division OTC. Chez Wyeth Pharmaceuticals/Pfizer, elle a occupé la fonction de directrice financière de l'unité régionale Europe puis celle de directrice financière de l’unité opérationnelle Global Pharma.

Mme Monges fournit des conseils financiers et de leadership à des entreprises en qualité de membre du conseil de plusieurs sociétés de soins de santé innovantes, parmi lesquelles DBV Technologies et Voluntis en France, UCB en Belgique et Novo Holdings A/S au Danemark. Jusqu’en mai 2021, Mme Monges siégeait également au conseil d’Idorsia Pharmaceuticals.

Réélection du conseil et du comité de rémunération

Les actionnaires ont approuvé la réélection de Ron Squarer au poste de président du conseil d’administration et de tous les membres du conseil qui étaient candidats à une réélection, pour une durée d'un an.

Les actionnaires ont approuvé la rémunération proposée du conseil d’administration et du comité exécutif, pour une durée d'un an.

Les actionnaires ont approuvé une modification des statuts de la Société visant à augmenter la taille maximale du conseil d’administration à 12 membres.

Les actionnaires ont approuvé la réélection de tous les membres du comité de rémunération, chacun pour une durée d'un an.

Autres propositions

Toutes les propositions financières et en matière de capital ont été approuvées, y compris l’augmentation et le renouvellement du capital-actions autorisé de la Société à 1 170 800 CHF.

Les actionnaires ont approuvé la réélection du mandataire indépendant et du commissaire aux comptes, chacun pour une durée d'un an.

Pour un aperçu complet des résultats de l’AGA de la Société, veuillez vous référer au dépôt du formulaire 6-K à l’adresse https://ir.adctherapeutics.com/sec-filings.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux modèles de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, la Société dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

Basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, ADC Therapeutics est également présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA™ est une marque commerciale d'ADC Therapeutics SA.

