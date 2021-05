ADC Therapeutics : interviendra à la Conférence Jefferies consacrée aux soins de santé

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), société biotechnologique en phase commerciale à l'avant-garde du développement de nouveaux conjugués anticorps-médicament visant à traiter les hémopathies malignes et les tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que son directeur général Chris Martin prendra la parole lors de la Conférence virtuelle sur les soins de santé parrainée par Jefferies qui aura lieu jeudi 3 juin 2021 à 8h30 (heure de l'Est).

La présentation sera retransmise en direct et visible sur le site Internet d'ADC Therapeutics, ir.adctherapeutics.com, via la page Events & Presentations de la rubrique Investors. La diffusion restera disponible pendant environ 30 jours.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus du ZYNLONTA et du Cami, la Société dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne en Suisse (au Biopôle) et possède d'autres sites à Londres, dans la baie de San Fransisco et dans le New Jersey. Pour d'autres renseignements, rendez-vous sur https://adctherapeutics.com/ et suivez l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

