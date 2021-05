ADC Therapeutics : reçoit la seconde tranche de la facilité de crédit convertible (50 millions USD) accordée par Deerfield

ADC Therapeutics S.A. (NYSE: ADCT), une entreprise biotechnologique en phase commerciale à l’avant-garde du développement de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-Drug Conjugates) pour traiter les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides, a annoncé aujourd’hui avoir reçu les 50 millions USD de la seconde tranche de la facilité de crédit convertible accordée par Deerfield Partners, L.P. et certains de ses affiliés (collectivement: Deerfield). Aux termes de la Convention de crédit signée le 24 avril 2020, Deerfield a convenu de fournir à ADC Therapeutics un financement pouvant aller jusqu’à 115 millions USD en deux tranches distinctes. La première tranche, d’un montant de 65 millions USD a été à versée au moment de l’IPO (introduction en Bourse) de la Société en mai 2020, et la seconde tranche, d’un montant de 50 millions USD, vient d’être versée à la suite de la récente approbation accélérée du ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

«À la suite de la récente approbation du ZYNLONTA, nous sommes heureux de renforcer davantage notre bilan grâce au versement de cette seconde tranche de 50 millions USD, a déclaré Chris Martin, PDG d’ADC Therapeutics. Ces fonds soutiendront la poursuite du lancement et de l’avancement de notre important pipeline de conjugués anticorps-médicaments de prochaine génération.»

Conformément à la Convention de droits d’inscription connexe conclue avec Deerfield, la Société déposera dans un délai de 15 jours une déclaration d’inscription sur formulaire F-3 auprès de la Securities and Exchange Commission (l’organisme américain de contrôle des marchés financiers). Au cas où, à l’avenir, Deerfield déciderait d’exercer son option de conversion sur les billets convertibles émis dans le cadre de la Convention de crédit, cette déclaration d’inscription permettra à Deerfield de vendre les actions résultant de la conversion. ADC Therapeutics ne vendra aucun titre en vertu de cette déclaration d’inscription.

Pour plus d’informations sur la Convention de crédit, consulter le rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. En plus du ZYNLONTA et du Cami, la Société dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

Basée à Lausanne (Biopôle) en Suisse, ADC Therapeutics est également présente à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d’exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et produits candidats, notre pipeline de recherche, nos études précliniques et essais cliniques en cours et prévus, les soumissions et approbations réglementaires, la population de patients adressables, les coûts de recherche et développement, le calendrier et la probabilité de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des opérations de Bourse). Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation et tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi applicable l’exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n’est faite quant à l’exactitude de ces déclarations prospective.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

