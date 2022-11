ADC Therapeutics nomme Kristen Harrington-Smith au poste de directrice commerciale et Peter Graham au poste de directeur juridique

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) annonce aujourd'hui la nomination de Kristen Harrington-Smith en tant que directrice commerciale, avec prise d'effet au 17 novembre 2022. La société annonce également la nomination de Peter Graham en tant que directeur juridique, à compter du 1er novembre 2022. Mme Harrington-Smith et M. Graham seront tous deux dans l'équipe de direction de la société.

Kristen Harrington-Smith nommée directrice commerciale

"Nous sommes ravis d'accueillir Kristen au sein d'ADC Therapeutics. Elle dispose d'une expérience commerciale extraordinaire dans le domaine du LDGCB acquise à la tête d'équipes commerciales pour des maladies hématologiques graves, y compris des lancements majeurs de produits innovants de thérapie cellulaire. Nous sommes convaincus que Kristen est la dirigeante idéale pour optimiser le potentiel de ZYNLONTA® et pour faire passer la vitesse supérieure à notre organisation commerciale", déclare Ameet Mallik, PDG d'ADC Therapeutics. "Nous tenons à remercier sincèrement Jennifer Herron pour son dévouement et sa solide contribution à la société, y compris la construction de l'organisation commerciale et le lancement de ZYNLONTA. Nous sommes heureux que Jennifer reste dans la société jusqu'à la mi-décembre pour garantir une transition fluide."

Mme Harrington-Smith est une dirigeante aguerrie avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Récemment, elle a travaillé comme directrice commerciale d'Immunogen, où elle était chargée de construire l'entité commerciale et de préparer le lancement de son premier produit commercial. Avant cela, elle a occupé le poste de vice-président et de responsable, US Hematology, Novartis Pharmaceuticals, où elle a dirigé les équipes responsables d'un portefeuille de thérapies contre les maladies hématologiques malignes et bénignes, notamment le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie myéloïde chronique, et le syndrome myélodysplasique. À de précédents postes à responsabilité croissante chez Novartis, Mme Harrington-Smith était vice-présidente et responsable, US CAR-T, en charge du lancement commercial de Kymriah®, la première thérapie cellulaire à CAR-T contre le LDGCB et la leucémie lymphoblastique aiguë, en construisant les équipes de gestion, de vente, de marketing et d'accès au marché, et en soutenant le lancement de Gilenya® pour le traitement de la sclérose en plaques. Mme Harrington-Smith a obtenu un MBA de la Kenan-Flagler Business School, Université de Caroline du Nord, et un BA du Williams College.

"ADC Therapeutics est de longue date un chef de file de l'innovation dans le domaine des CAM avec un solide portefeuille, et je suis ravi de rejoindre la société à ce moment prometteur de croissance", déclare Mme Harrington-Smith. "ZYNLONTA se positionne favorablement sur le marché du DLBCL, et j'ai une grande confiance dans ses perspectives de croissance future dans le contexte de troisième intention, ainsi que dans le potentiel de répondre aux besoins médicaux non satisfaits pour une intention antérieure chez les patients atteints de LDGCB."

Peter Graham nommé directeur juridique

"La vaste expérience mondiale de Peter sera vitale pour la progression de nos CAM vers des jalons réglementaires, commerciaux et de collaboration", déclare M. Mallik. "Je suis fier d'accueillir Peter au sein de notre équipe et me réjouis à la perspective de tirer parti de sa vaste expertise juridique et transactionnelle en rapport avec notre plateforme technologique et nos capacités CAM."

M. Graham est un haut responsable juridique avec plus de 25 années d'expérience dans la gestion juridique, de la conformité et exécutive, acquise dans des sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques et de dispositifs médicaux cotées en bourse. De 2015 jusqu'au rachat par Halozyme Therapeutics, Inc. en 2022, M. Graham a occupé le poste de vice-président exécutif, directeur juridique, directeur de la conformité et des ressources humaines, et secrétaire d'Antares Pharma, Inc., une société de produits pharmaceutiques et combinés spécialisés de phase commerciale. Il a précédemment occupé le poste de vice-président exécutif, directeur juridique, directeur de la conformité et des ressources humaines chez Delcath Systems, Inc., une société de produits combinés spécialisée dans les cancers du foie. Plus tôt dans sa carrière, M. Graham a occupé diverses fonctions de direction exécutive juridique et de conformité chez ACIST Medical Systems, Inc., E-Z-EM, Inc., et AngioDynamics, Inc. M. Graham est diplômé d'un J.D. de la Benjamin N. Cardozo School of Law de l'Université Yeshiva, et d'un BA en science politique de l'Université de Wisconsin-Madison.

"ADC Therapeutics a fait preuve d'un niveau impressionnant de progrès et de croissance grâce à sa talentueuse équipe et à son vaste portefeuille de CAM prometteurs", déclare M. Graham. "Je suis ravi d'intégrer une équipe aussi dynamique et me réjouis à la perspective de soutenir la stratégie de la société avec des conseils juridiques efficaces et d'apporter de l'espoir aux patients et aux familles touchés par le cancer."

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics ciblant le CD19 est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présent à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://adctherapeutics.com/ et suivez la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

