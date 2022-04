ADC Therapeutics obtient un code J permanent pour ZYNLONTA® (J9359) des centres américains de services de Medicare et Medicaid

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicaments (CAM) destinés aux patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui qu'un code J permanent, J9359, vient d'être émis pour ZYNLONTA® par les centres américains de services de Medicare et Medicaid (CMS), avec prise d'effet au 1er avril 2022.

"Alors que nous élargissons notre activité basée sur ZYNLONTA aux États-Unis, passant d'établissements universitaires et de réseaux à adoption précoce à un nombre croissant de comptes collectifs, notre code J permanent offrira une prévisibilité des comptes en termes de remboursement," déclare Jennifer Herron, responsable commerciale chez ADC Therapeutics. "Le code J permanent de ZYNLONTA va améliorer l'accès des patients et simplifier le processus de remboursement des médecins traitants et de leur personnel."

Les codes J sont des codes permanents de remboursement utilisés par des régimes d'assurance commerciale, Medicare, Medicare Advantage, et autres payeurs gouvernementaux pour des médicaments injectables de la partie B de Medicare tels ZYNLONTA, qui sont administrés par un médecin. La soumission et la documentation des réclamations sont simplifiées grâce à un code J permanent, facilitant et rationnalisant le processus de facturation et de remboursement.

Le code J permanent pour ZYNLONTA, J9359 (Injection de loncastuximab tésirine-lpyl, 0,075 mg), a pris effet le 1er avril 2022. Ce code est également publié en ligne sur le site des centres américains de services de Medicare et Medicaid (CMS) ici.

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte au final un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d’un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à deux lignes de thérapie systémique ou plus, y compris le DLBCL non spécifié, le DLBCL résultant d’un lymphome de faible grade ainsi que le lymphome à cellules B de haut grade. L’essai a porté sur un large éventail de patients intensivement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d’une pathologie difficile à traiter, notamment des patients ne répondant pas au traitement de première intention, des patients réfractaires à tous les traitements de première ligne antérieurs, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant subi une greffe de cellules souches et un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d’autorisation accélérée sur la base du taux global de réponse. L’approbation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d’un essai de confirmation.

ZYNLONTA est également en cours d'évaluation en tant qu'option thérapeutique dans le cadre d'études portant sur des associations médicamenteuses, dans le traitement d'autres tumeurs malignes à cellules B et de lignes de traitement préalables .

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

L’ADC ZYNLONTA ® (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics, dirigé contre l'antigène CD19, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après deux traitements systémiques ou plus. ZYNLONTA est également en cours de développement en combinaison avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) est en cours d'évaluation dans un essai pivot de phase 2 pour le lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. Outre ZYNLONTA et Cami, ADC Therapeutics possède plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la baie de San Francisco et dans l'Etat du New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220404005299/fr/