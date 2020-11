ADC Therapeutics : tiendra une conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre, le 12 novembre 2020

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), une société de biotechnologie spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) très puissants et ciblés pour les patients atteints de tumeurs malignes hématologiques et de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct le jeudi 12 novembre 2020 à 8 h 30 (heure de l'Est) pour publier les résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020 et fournir les mises à jour de ses activités.

Pour accéder à la conférence en direct, veuillez composer le 833-249-8403 (appels nationaux) ou le + 41 225675632 (appels internationaux). Vous pourrez accéder à la retransmission en direct de la présentation en cliquant sur l'onglet « Events and Presentations » dans la rubrique Investisseurs du site web d'ADC Therapeutics à l'adresse ir.adctherapeutics.com. Vous pourrez accéder au webcast archivé une fois l'événement terminé et pendant une durée de 30 jours après la conférence.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique spécialisée en oncologie au stade clinique avancé, à l’avant-garde du développement et de la mise sur le marché de conjugués anticorps-médicaments (ou ADC, pour Antibody-drug conjugates) très puissants et ciblés pour les patients atteints d’hémopathies malignes ou de tumeurs solides. La Société met au point des ADC en s’appuyant sur des dizaines d’années d’expérience dans ce domaine et en ayant recours à la technologie basée sur des pyrrolobenzodiazépines (PBD) de nouvelle génération, pour laquelle ADC Therapeutics dispose de droits exclusifs pour ses cibles. La sélection de cibles stratégiques pour les ADC à base de PBD et des investissements substantiels dans le développement de phase clinique précoce ont permis à ADC Therapeutics de créer un solide portefeuille de projets cliniques et de recherche pour le traitement de cancers hématologiques et de tumeurs solides. La Société dispose de multiples ADC à base de PBD dans des essais cliniques en cours, qui vont des premières études chez l’homme à des études cliniques de Phase 3, aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux ADC précliniques en phase de développement.

Le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402), principal produit candidat de la société, a été évalué dans un essai clinique pivot de Phase 2 auprès de 145 patients pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui a montré un taux de réponse globale (TRG) de 48,3 %, dépassant le critère principal cible. En septembre 2020, ADC Therapeutics a déposé une demande de licence de produit biologique auprès de l’Agence américaine de produits alimentaires et médicamenteux en vue d’une approbation accélérée pour Lonca dans le traitement de patients atteints d’un LDGCB récidivant ou réfractaire. Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), le deuxième produit candidat principal de la société, est en cours d’évaluation dans un essai clinique pivot de Phase 2 sur 100 patients pour le traitement du lymphome hodgkinien (LH) récidivant ou réfractaire après avoir montré un TRG de 86,5 % chez des patients atteints de LH dans un essai clinique de Phase 1 à la dose retenue pour la Phase 2. La Société évalue également Cami comme une nouvelle approche immuno-oncologique pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://adctherapeutics.com/ et suivez la Société sur Twitter et LinkedIn.

