Biocytogen conclut un accord sur les anticorps avec ADC Therapeutics

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord d'évaluation et d'option avec ADC Therapeutics SA. Biocytogen accordera à ADC Therapeutics une licence pour évaluer les anticorps brevetés de Biocytogen contre trois cibles tumorales, avec une option de licence pour les anticorps sélectionnés à une date ultérieure pour le développement et la commercialisation internationale d'ADC. Biocytogen se réserve tous les droits mondiaux pour ces anticorps au-delà du développement d'ADC. Biocytogen recevra un paiement initial. Pour chaque option exercée, Biocytogen aura droit à une commission d'exercice de l'option, à des paiements d'étapes de développement et de commercialisation, qui pourraient s'élever à des dizaines de millions de dollars américains, ainsi qu'à des redevances à un chiffre sur les ventes nettes.

Dans le cadre de cet accord, Biocytogen fournira à ADC Therapeutics des anticorps monoclonaux et/ou biparatopiques dirigés contre trois cibles tumorales, générées par le projet Integrum de Biocytogen (également appelé plateforme RenMiceTMHiTS). ADC Therapeutics réalisera des études de faisabilité et sera responsable du développement ultérieur et de la commercialisation des produits ADC si la société exerce une option.

« ADC Therapeutics est un leader dans le développement et la commercialisation des ADC. Nous pensons que cette collaboration avec ADC Therapeutics soulignera la valeur des plateformes de découverte et de criblage d'anticorps exclusives de Biocytogen », a déclaré le Dr Yuelei Shen, président et PDG de Biocytogen. « Nous nous sommes attachés à élargir les possibilités des thérapies basées sur les anticorps dans le traitement des maladies, en explorant de nouveaux types de cibles et de modalités grâce au projet Integrum. La combinaison de la force de Biocytogen dans le développement d'anticorps avec l'expertise et les résultats d'ADC Therapeutics dans la technologie des charges utiles et des agents de liaison peut conduire à la génération de nouveaux médicaments ADC pour des besoins médicaux non satisfaits à l'avenir ».

« Nous sommes heureux de conclure cette collaboration avec Biocytogen, alors que nous continuons à élargir notre boîte à outils pour réaliser le plein potentiel de notre plateforme ADC », a déclaré Patrick van Berkel, PhD, directeur scientifique d'ADC Therapeutics. « Nous sommes impatients d'évaluer les anticorps entièrement humains de la plateforme de découverte exclusive de Biocytogen, qui ont le potentiel d'accélérer le développement de nos nouveaux ADC ».

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une société mondiale de biotechnologie qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. À l'aide de ses plateformes exclusives de souris RenMabTM /RenLite® pour le développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum (Plateforme RenMiceTM HiTS ). Ce projet a débouché sur 28 accords de codéveloppement médicamenteux et 16 accords de licence RenMiceTM avec des entreprises du monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales. Le portefeuille de Biocytogen comprend 12 produits principaux, parmi lesquels deux sont en Phase II d'essais cliniques multirégionaux, et deux autres en Phase I. Basé à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez visiter http://en.biocytogen.com.cn.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet de recherches en association avec d'autres agents. Outre le ZYNLONTA, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et possède des bureaux à Londres, dans la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://adctherapeutics.com/ et suivez l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Déclarations prospectives d’ADC Therapeutics

Ce communiqué de presse renferme des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques qui figurent dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les résultats de nos opérations dans l’avenir et notre position financière future, notre stratégie commerciale et de commercialisation, nos opportunités de marché, nos produits et nos produits candidats, notre pipeline de recherche, nos études précliniques et essais cliniques en cours et prévus, nos soumissions et approbations réglementaires, nos revenus et dépenses anticipés, le moment de la réalisation de nos revenus et de nos dépenses, le moment et la vraisemblance de notre réussite, ainsi que les plans et les objectifs de la gestion des opérations futures, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont basés sur les convictions et les hypothèses de notre direction, et les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes, et les résultats réels peuvent différer grandement de ceux avancés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs, en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos déclarations déposées auprès de la Securities and Exchange Commission. La concrétisation de ces résultats futurs ne peut pas être garantie. Les déclarations prospectives qui figurent dans ce document ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Nous rejetons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives qui figurent dans ce communiqué de presse pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées, sauf si la loi en vigueur l’exige. Aucune déclaration ni aucune garantie (explicite ou implicite) ne sont présentées quant à l’exactitude de ces déclarations prospectives.

