IGM Biosciences et ADC Therapeutics annoncent un accord de collaboration clinique pour évaluer imvotamab (IGM-2323) en association avec ZYNLONTA® chez les patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à lymphocytes B récidivant ou réfractaire

– Les sociétés vont appuyer le produit candidat phare de la plateforme exclusive de production d'anticorps IgM d'IGM à l'aide de ZYNLONTA® pour le nouveau traitement en association du LNH à lymphocytes B récidivant ou réfractaire

– Lancement de l'essai de phase 1 prévu pour le 1er trimestre 2023 –

IGM Biosciences, Inc. (Nasdaq: IGMS), une société de biotechnologie de phase clinique qui se concentre sur la création et le développement des anticorps IgM, et ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont signé un accord de collaboration et de fourniture pour évaluer l’association de imvotamab, le nouvel anticorps bispécifique IgM, engageant les cellules T et ciblant les protéines CD20 et CD3, d’IGM, et ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl), conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19 d’ADC Therapeutics, pour le traitement des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) à lymphocytes B récidivant ou réfractaire (R/R).

« Les patients atteints du lymphome non hodgkinien (LNH) à lymphocytes B ont besoin de traitements efficaces et bien tolérés », a déclaré Chris Takimoto, M.D., Ph.D., F.A.C.P., directeur médical chez IGM Biosciences. « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec ADC Therapeutics qui vise à fournir un nouveau traitement en association ciblant aussi bien les cellules exprimant le CD19 et le CD20 pour les patients atteints d'un lymphome non hodgkinien (LNH) à lymphocytes B récidivant ou réfractaire. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’ADC Therapeutics et de démarrer l’essai clinique au cours du premier trimestre de 2023. »

Selon les données présentées à la rencontre annuelle 2021 de la Société américaine d’hématologie (ASH), imvotamab indiquait 50 % de réponse complète (RC) à la dose probablement optimale de 100 mg (n=10). Parmi les 28 patients traités dans les cohortes de la posologie ajustée du moment, le syndrome de relargage de cytokine a été observé auprès de <20 % de patients.

« Nous sommes ravis de collaborer avec IGM Biosciences pour explorer ZYNLONTA en association avec imvotamab », a affirmé Joseph Camardo, M.D., directeur médical d’ADC Therapeutics. « Cette collaboration étend l’engagement d’ADC Therapeutics à maximiser le potentiel de notre ADC ciblant le CD19 pour les patients qui ont des besoins médicaux considérables insatisfaits, aussi bien comme agent unique et dans les associations nouvelles avec d’autres agents anticancers. Le profil d’innocuité d’imvotamab et l’activité observée jusqu’ici en phase 1 sont prometteuses pour un développement futur. »

Selon les modalités de l’accord, IGM sera responsable de la réalisation de l’essai clinique pour évaluer l’innocuité et l’efficacité d’imvotamab en association avec ZYNLONTA® dans le traitement des patients atteints d’un LNH R/R. ADC Therapeutics apportera son expertise clinique en ce qui concerne ZYNLONTA® et fournira le médicament pour l’essai. IGM compte démarrer l’essai au cours du premier trimestre de 2023. La collaboration clinique est basée sur une analyse mécaniste convaincante et des données précliniques montrant une activité de cette approche.

À propos d’IGM Biosciences, Inc.

IGM Biosciences est une société de biotechnologie de phase clinique engagée dans le développement d'anticorps et de fourniture de médicaments de nouvelle classe pour traiter des patients affectés par le cancer, les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes et inflammatoires. Le portefeuille de la société comprend des actifs cliniques et précliniques et est basé sur l’anticorps IgM, qui a 10 sites de fixation en comparaison aux anticorps conventionnels IgG qui n’ont que 2 sites de fixation. La société a également un accord exclusif de collaboration mondiale avec Sanofi pour créer, développer, fabriquer et commercialiser les agonistes anticorps IgM en oncologie et en immunologie et contre les cibles de l’inflammation. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.igmbio.com.

À propos d’imvotamab (IGM-2323)

Imvotamab est un nouvel anticorps bispécifique basé sur IgM, engageant les cellules T (TCE), ciblant les protéines CD20 et CD3, et ayant le potentiel thérapeutique d’être un traitement de haute qualité en hématologie. Les études précliniques ont montré qu'imvotamab pourrait avoir des avantages par rapport à d’autres anticorps bispécifiques IgG, y compris une meilleure puissance de liaison aux cellules d’expression du cancer CD20, en particulier quand l’expression CD20 a été réduite par un traitement antérieur avec des anticorps anti-CD20. Il a aussi prouvé être très efficace à tuer les cellules cibles en association avec un profil moins élevé de relargage de cytokine associé avec un mécanisme de cytotoxicité cellulaire ciblant les lymphocytes T (TDCC). Les données générées des essais cliniques de la phase 1 fournissent la preuve qu’imvotamab montre une innocuité favorable et un profil de tolérance avec activité prometteuse chez les patients affectés de LNH R/R. Imvotamab est actuellement en étude par le biais de deux essais en phase 2 pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de deux doses 100 mg et 300 mg, chez les patients ayant un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) et le lymphome folliculaire (LF).

À propos de ZYNLONTA® (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTA® est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule exprimant le CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où des enzymes libèrent une charge utile de pyrrolobenzodiazépine (PBD). Cette charge utile puissante se lie au sillon mineur de l'ADN avec une faible distorsion, demeurant ainsi moins visible pour les mécanismes de réparation de l'ADN. Il en résulte au final un arrêt du cycle cellulaire et la mort des cellules tumorales.

La FDA a approuvé le ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement des patients adultes atteints d’un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) à deux lignes de thérapie systémique ou plus, y compris le LDGCB non spécifié, le LDGCB résultant d’un lymphome de faible grade ainsi que le lymphome à cellules B de haut grade. L’essai a porté sur un large éventail de patients intensivement prétraités (le nombre médian de traitements antérieurs était de trois) et atteints d’une pathologie difficile à traiter, notamment des patients ne répondant pas au traitement de première intention, des patients réfractaires à tous les traitements de première ligne antérieurs, des patients présentant un double/triple événement génétique et des patients ayant subi une greffe de cellules souches et un traitement par cellules CAR-T avant leur traitement avec le ZYNLONTA. Cette indication est approuvée par la FDA en vertu de la procédure d’autorisation accélérée sur la base du taux global de réponse. L’approbation continue pour cette indication pourrait être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques observés dans le cadre d’un essai de confirmation.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en association avec de précédentes lignes thérapeutiques et dans d'autres affections malignes à cellules B.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique des patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) d'ADC Therapeutics ciblant le CD19 est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. Le ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Le Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), Suisse et exerce des activités à Londres, dans la région de San Francisco Bay et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et suivez notre société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

Mise en garde d’IGM Biosciences relative aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et en particulier des déclarations sur les projets, attentes et prévisions d'IGM et tout événement futur. Ces déclarations prospectives concernent notamment, mais pas exclusivement, ce qui suit: le potentiel de la plateforme technologique d’IGM, de ses anticorps IgM et de ses produits-candidats, y compris IGM-2323; les attentes relatives à l'accord conclu avec ADC Therapeutics; les projets et attentes d'IGM en ce qui concerne les efforts et activités de développement clinique; les déclarations relatives au développement clinique d'IGM-2323, y compris le moment du démarrage de l'essai de phase 1 en association avec Zynlonta; et les déclarations du directeur médical d'IGM. Ces déclarations sont soumises à de nombreux facteurs, risques et incertitudes non négligeables qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs diffèrent significativement. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent notamment ce qui suit: les retards et perturbations possibles causés par la pandémie de COVID-19 et les réponses gouvernementales à la pandémie, y compris tout impact futur sur les activités d’IGM, la fabrication de ses produits-candidats, la progression de ses essais cliniques, le recrutement des patients dans les essais cliniques en cours et prévus et l’évolution de ses collaborations et initiatives connexes; le risque de survenue de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant donner lieu à la résiliation de l’accord de collaboration avec des partis tiers, y compris l'accord avec Sanofi; les phases précoces du développement clinique des médicaments d’IGM; les risques liés à l’utilisation des anticorps IgM modifiés, qui représentent une nouvelle approche thérapeutique n’ayant pas encore donné ses preuves; la capacité d’IGM à démontrer la sécurité et l’efficacité de ses produits-candidats; la capacité d’IGM à faire passer rapidement et avec succès ses produits-candidats du stade préclinique au stade des essais cliniques; la capacité d’IGM à recruter des patients dans ses essais cliniques; la possibilité que les résultats des essais cliniques diffèrent des résultats précliniques, préliminaires, initiaux ou attendus; le risque de survenue d’événements indésirables, de toxicités et d’autres effets secondaires indésirables importants; la capacité d’IGM de réussir à fabriquer et fournir ses produits-candidats pour les essais cliniques; l’impact potentiel du maintien ou de la détérioration des contraintes pesant sur les chaînes d’approvisionnement; le risque que toutes les approbations réglementaires nécessaires ne soient pas obtenues; le marché potentiel des produits-candidats d’IGM; le progrès et le succès d’alternatives thérapeutiques disponibles actuellement ou en développement; la capacité d’IGM d’obtenir des capitaux supplémentaires pour financer ses activités, le cas échéant; les incertitudes entourant les projections sur le nombre de patients présentant les maladies que cible IGM; la capacité d’IGM à obtenir, maintenir et protéger ses droits de propriété intellectuelle; l’évolution que connaîtront les concurrents d’IGM et l’ensemble du secteur, en particulier en ce qui concerne les produits-candidats et traitements développés par la concurrence; la conjoncture économique et commerciale générale. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par IGM auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), en particulier dans le rapport trimestriel d’IGM sur le formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la SEC le 8 août 2022 et les futurs rapports qu’IGM déposera auprès de la SEC. Les présentes déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de leur publication et IGM ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, sous réserve de la réglementation applicable.

Déclarations prospectives d’ADC Therapeutics

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, notamment les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre trésorerie, notre stratégie commerciale et d'entreprise, nos débouchés sur le marché, nos produits et produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les soumissions et les approbations réglementaires, les revenus et les dépenses prévus et le calendrier des revenus et des dépenses, le timing et la probabilité de réussite, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les opérations à venir, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations actuellement à la disposition de notre direction. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, faisant en sorte que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment ceux décrits dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune garantie ne peut être donnée que ces résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour tenir compte de toute modification de nos attentes ou des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, à moins d'y être obligés en vertu du droit applicable. Aucune déclaration ou garantie (expresse ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

