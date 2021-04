Overland ADCT BioPharma : nomme Eric Koo au poste de chef de la direction

Overland ADCT BioPharma, une co-entreprise créée par Overland Pharmaceuticals et ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Eric Koo, BSc, MBA, au poste de chef de la direction. M. Koo apporte à Overland ADCT BioPharma plus de 25 années d'expérience dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et de la gestion commerciale, avec un engagement avéré en matière d'approbations et de lancements réussis de médicaments dans l'ensemble de l'Asie.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210406006091/fr/

Eric Koo, BSc, MBA (Photo: Business Wire)

"Il s'agit, pour Overland ADCT BioPharma, d'une occasion fantastique pour combler le fossé clinique entre les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie, en étendant la portée des médicaments anticancer novateurs tels les conjugués anticorps-médicaments," a déclaré Eric Koo, BSc, MBA. "C'est pour moi un honneur d'occuper le poste de chef de la direction. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec les deux équipes d'Overland Pharmaceuticals et d'ADC Therapeutics, pour développer et commercialiser leur portefeuille de produits en Grande Chine et à Singapour," a-t-il ajouté.

M. Koo a tout récemment occupé le poste de vice-président, responsable de l'Unité Oncologie chez Takeda China, où il a concentré ses efforts sur le myélome multiple et le lymphome. Auparavant, il avait occupé le poste de directeur de l'Unité Oncologie et de directeur de l'Accès au marché, des Affaires externes et de la Gestion des grands comptes chez Merck, Sharp and Dome (MSD) Taiwan. Avant cela, il était directeur régional Marketing pour la région APAC et responsable BU Soins spécialisés pour la Malaisie et Singapour chez Bayer APAC. M. Koo a débuté sa carrière dans l'industrie pharmaceutique chez Pfizer, où, pendant 16 ans, il a occupé divers postes dans la vente, la gestion des produits et le marketing - à la fois chez Pfizer Taiwan et chez Pfizer Emerging Market Asia & China, y compris six années passés au poste de directeur régional Marketing, Oncologie, pour la Chine et la région APAC.

M. Koo a obtenu son BSc en pharmacie à la Taipei Medical University et son MBA au Belk College of Business de l'Université de Caroline du Nord, à Charlotte.

"Eric rejoint Overland ADCT BioPharma à un moment important de l'évolution de la joint-venture, alors que la date butoir pour Lonca aux termes de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) américaine - le mois de mai - approche à grands pas," a déclaré Chris Martin, chef de la direction chez ADC Therapeutics. "Nous sommes ravis d'accueillir un responsable hautement qualifié, respecté et visionnaire, comme Eric, pour diriger Overland ADCT BioPharma dans sa quête de développement et de commercialisation de Lonca et d'autres ADC destinés aux indications d'hémopathies malignes et de tumeurs solides, en Grande Chine et à Singapour," a-t-il conclu.

"La solide expertise d'Eric et son bilan éprouvé en termes d'amélioration de l'accès à des traitements anticancer qui changent la vie en Grande Chine et au-delà me permettent d'espérer qu'Overland ADCT Biopharma sera en mesure de remplir sa mission - apporter des conjugués anticorps-médicaments (ADC) novateurs aux patients d'Asie et du monde entier," a affirmé Ed Zhang, MBA, co-fondateur d'Overland Pharmaceuticals. "Depuis son lancement en décembre 2020, Overland ADCT BioPharma a soumis deux demandes d'essais cliniques visant à évaluer Lonca, qui soulignaient l'échelle, la rapidité et la mise en œuvre différenciées de ce modèle commercial stratégique. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir le développement du portefeuille de produits d'Overland ADCT BioPharma sous la direction d'Eric," a-t-il ajouté.

Le principal programme du portefeuille d'Overland ADCT BioPharma est Lonca, un conjugué anticorps-médicament composé d'un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre l'antigène CD 19 humain et conjugué à une cytotoxine dimère de la pyrrolobenzodiazépine (PBD). Lonca a été évalué par ADC Therapeutics dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. Il fait actuellement l'objet de deux essais - un essai de Phase 1/2 en association avec l'ibrutinib chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B, ou d'un lymphome à cellules du manteau, récidivant ou réfractaire, et un essai de confirmation de Phase 3 en association avec rituximab chez des patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. Le portefeuille d'Overland ADCT BioPharma comprend également les candidats de stade clinique ADCT-602 ciblant le CD22, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de Phase 1/2 chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe récidivante ou réfractaire, et l'ADCT-601 ciblant l'AXL, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de Phase 1 chez des patients atteints de certaines tumeurs solides avancées. L'ADCT-901 ciblant le KAAG1 est actuellement en phase de développement préclinique pour le traitement de tumeurs solides de stade avancé aux importants besoins médicaux importants non satisfaits.

À propos d'Overland ADCT BioPharma

Overland ADCT BioPharma, une co-entreprise créée par Overland Pharmaceuticals et ADC Therapeutics, développe et commercialise quatre des candidats conjugués anticorps-médicaments (ADC) d'ADC Therapeutics pour le traitement des hémopathies malignes et tumeurs solides - le loncastuximab tésirine (Lonca), ADCT-601, ADCT-602 et ADCT-901 – en Grande Chine et à Singapour.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT) est une société de biotechnologie spécialisée dans l'oncologie en phase clinique avancée, pionnière dans le développement et la commercialisation de conjugués anticorps-médicaments (ADC) puissants et ciblés pour les patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides. La société a créé un large portefeuille de produits cliniques en combinant ses dizaines d'années d'expérience et de sélection stratégique de cibles avec sa technologie exclusive de pyrrolobenzodiazépine (PBD) de nouvelle génération. La demande de licence de produit biologique de la société pour son principal produit candidat, le loncastuximab tésirine (Lonca, anciennement ADCT-402) pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire, a reçu le statut d'examen prioritaire de la Food and Drug Administration des États-Unis et une date cible de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) fixée au 21 mai 2021. Le deuxième produit candidat principal de la société, le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301), est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de Phase 2 sur 117 patients pour le traitement du lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est active à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://adctherapeutics.com/ et nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Overland Pharmaceuticals

Overland Pharmaceuticals est en train de bâtir une société biopharmaceutique entièrement intégrée dont la mission est de proposer des médicaments innovants aux patients mal desservis en Asie et dans le monde entier. Tirant parti de ses ressources, de son réseau mondial et de son expertise locale dans l'écosystème biopharmaceutique asiatique, Overland est en train de se doter d'un portefeuille de candidats médicaments différenciés dans quelques domaines thérapeutiques rigoureusement choisis. Par le biais de partenariats formateurs, Overland fera progresser le développement et la commercialisation des avancées les plus prometteuses de la médecine. www.overlandpharma.com

Déclarations prospectives d'ADC Therapeutics

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits candidats, notre portefeuille de recherche, les études précliniques et les essais cliniques en cours et prévus, les demandes d'autorisation et les approbations réglementaires, les activités de commercialisation prévues, les coûts de recherche et de développement, le calendrier et les perspectives de succès, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les activités futures, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions et les hypothèses de notre direction et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Aucune garantie ne peut être accordée quant à la réalisation de ces résultats futurs. Les déclarations prospectives contenues dans ce document ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la législation en vigueur l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210406006091/fr/