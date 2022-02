Irlande: La parade de la Saint-Patrick de retour après trois ans d'absence

DUBLIN (Reuters) - L'Irlande célèbrera le mois prochain la Saint-Patrick avec le traditionnel défilé dans les rues de Dublin, après une interruption de trois ans liée à la pandémie de COVID-19.

Les organisateurs espèrent que les festivités du 17 mars, qui célèbrent le saint patron de l'Irlande, dynamiseront un secteur touristique mis à mal par des mesures de confinement successives.

La fête de la Saint-Patrick, très populaire en Irlande où il s'agit d'un jour férié, a été l'un des premiers grands événements annulés en 2020, peu avant la mise en oeuvre d'un confinement strict qui a mis le pays à l'arrêt.

Le mois dernier, l'Irlande a abandonné la quasi-totalité des restrictions liées au COVID-19 après une campagne réussie de vaccination de rappel. Les mesures de restrictions restantes, telles que le port du masque, devraient être levées dans le courant du mois.

"Notre fête nationale envoie un message fort et clair : l'Irlande est à nouveau ouverte au tourisme et nous sommes impatients de dérouler le 'tapis vert' et d'accueillir les visiteurs d'ici et d'ailleurs", a déclaré la ministre du Tourisme Catherine Martin dans un communiqué.

La parade principale prévue à Dublin, qui attirait avant la pandémie quelques 500.000 fêtards venus du monde entier chaque année, constituait habituellement le coup d'envoi de la saison touristique dans la capitale irlandaise. Le défilé sera cette année la pièce maîtresse d'un festival de cinq jours.

Un certificat de vaccination contre le COVID-19 sera toujours exigé pour entrer en Irlande, comme c'est le cas dans toute l'Union européenne.

Le festival de la Saint-Patrick sera crucial pour la reprise du secteur du tourisme, a déclaré Orla Carroll, directrice du développement des produits chez Failte Ireland, l'autorité en charge du tourisme.

Environ 10% de la main d'oeuvre en Irlande est employée dans des secteurs liés au tourisme, plaçant le pays juste derrière l'Espagne et l'Islande au sein des membres de l'OCDE.

(Reportage Padraic Halpin, version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)