Addex boucle son augmentation de capital, recettes 11,5 millions de dollars

Zurich (awp) - La biotech genevoise Addex a bouclé une augmentation de capital et a engrangé des recettes brutes de 11,5 millions de dollars, a-t-elle indiqué lundi soir. Au total, 6,9 millions de nouvelles actions ont été placées, la plus grande part (6,75 millions) via des ADS (American Depositary Shares).

Les recettes nettes de l'opération serviront à la poursuite du développement du portefeuille de produits. L'entreprise va aussi procéder à une étude de phase II/III avec Dipraglurant pour le traitement de la dyskinésie liée à la maladie de Parkinson.

rw/rp